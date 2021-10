Leicester x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo – 27/10

As equipes de Leicester x Brighton se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, às 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa no King Power Stadium. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Leicester x Brighton hoje? O confronto entre Leicester e Brighton terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Leicester x Brighton

Para o jogo de hoje, o técnico Brendan Rodger não poderá contar com Timothy Castagne, Pérez, Marc Albrighton, Jonny Evans, James Justin e Wilfred Ndidi.

Já o elenco do Brighton ainda não tem Danny Welbeck e Steven Alzate, enquanto Adam Webster está de volta aos disponíveis.

Leicester : Schmeichel; Soyuncu, Evans, Amartey; Castagne, Soumaré, Tielemans, Pereira; Maddison, Vardy, Iheanacho

: Schmeichel; Soyuncu, Evans, Amartey; Castagne, Soumaré, Tielemans, Pereira; Maddison, Vardy, Iheanacho Brighton: Robert Sanchez; Vetlman, Dunk, Burn; March, Grob, Lallana, Moder, Cucurella; Trossard, Maupay

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Leicester passou pelo Millwall facilmente na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa para alcançar as oitavas de final. Nesta quarta-feira, o elenco promete colocar os melhores jogadores em campo para chegar até a próxima fase com muito bom futebol, assim como vem apresentando na liga nacional com quatro jogos sem perder.

Enquanto isso, o Brighton precisou vencer o Cardiff na segunda rodada e, por fim, o Swansea na terceira fase para garantir a classficação até as oitavas. O elenco vem bem no começo de temporada ao ocupar a quinta posição do Campeonato Inglês em 15 pontos, buscando se manter na parte de cima pelas próximas rodadas.

