Levante x Athletic Bilbao: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (04/03)

Nesta quinta-feira (04), Levante e Athletic Bilbao se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Valência, no jogo de volta da semifinal na Copa do Rei. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Levante x Athletic Bilbao: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão Levante x Athletic Bilbao na temporada?

Em 9º lugar com trinta e dois pontos está o Levante. A equipe melhorou o desempenho em campo nas últimas rodadas e agora busca ocupar a parte de cima da classificação para garantir uma vaga em competições na próxima temporada. Assim, para o jogo de hoje, Campaña, Postigo e Melero estão indisponíveis.

Enquanto isso, o Bilbao ocupa o 10º lugar com trinta pontos, ou seja, precisa somar pontos para chegar até a parte de cima do Espanhol. Ao todo, são oito vitórias, seis empates e dez derrotas. Então, para o confronto desta quinta, o técnico Marcelino não possui novas baixas.

Possíveis escalações

Possível Levante: Fernandez (Cardenas); Duarte, Coke, Rober; Son, Vukcevic, Clerc, Rochina; De Frutos; Morales, Roger.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Yuri; Berenguer, Lopez, Muniain, Vencedor; Raúl García, Williams.

Últimos jogos

Coincidentemente, as equipes se enfrentaram no último fim de semana no sábado (27) em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Na casa do Levante, o resultado em 1 a 1 garantiu assim somente um ponto para cada um.

