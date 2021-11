Levante x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações (19/11)

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes do Levante x Athletic Bilbao se enfrentam nesta sexta-feira, 19/11, a partir das 17h (horário de Brasília) no Estádio Cidade de Valência. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Levante x Athletic Bilbao: O confronto entre Levante e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 19 de novembro de 2021

19 de novembro de 2021 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Cidade de Valência, cidade de Valência, na Espanha

Estádio Cidade de Valência, cidade de Valência, na Espanha TV: Fox Sports

Fox Sports LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a zona de rebaixamento em 19ª posição, o Levante marcou 6 pontos até o momento no Campeonato Espanhol neste início de temporada. A equipe ainda não venceu no torneio, enquanto busca a sua primeira conquista colecionando seis empates e sete derrotas no confronto desta sexta-feira.

Enquanto isso, o Bilbao coleciona 18 pontos na 8ª posição da tabela. Ao todo, venceu quatro jogos, empatou seis e perdeu dois na temporada. Por fim, se ganhar o jogo de hoje, pula três posições e termina o dia colado no G-4 da competição, cada vez mais próximo das primeiras posições e da liderança.

Escalações de Levante x Athletic Bilbao:

O time do Levante não poderá contar com Postigo, Melero, Róber Pier e Blesa. Já os visitantes continuam sem Nolaskoain, Dani Vivian e Yuri.

Provável escalação do Levante:

Fernandez (Cárdenas); Franquesa, Vezo, Duarte, Son; Malsa, de Frutos, Campaña, Bardhi; Morales, Roberto Soldado

Provável escalação do Athletic Bilbao:

Unai Simon; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García, Williams

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?