Levante x Huesca: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol – 02/04

Abrindo a 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Huesca se enfrentam hoje, sexta-feira, 02/04/2021, a partir das 16h [horário de Brasília], no Estádio Cidade de Valência. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Betis x Levante: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Levante apresentou uma melhora significativa na temporada após chegar ao 10º lugar com trinta e cinco pontos. Sendo assim, venceu oito jogos, empatou onze e perdeu nove. Se vencer hoje, pula duas posições na tabela. Em seu plantel, não tem Melero, Campaña e Vukcevic.

Enquanto isso, o Huesca é o lanterna do Campeonato Espanhol, com vinte e um pontos. Então, para escapar do rebaixamento, precisa vencer o confronto de hoje e torcer para seus adversários tropeçarem na rodada. No jogo desta sexta, não pode contar com Ontiveros.

Possíveis escalações de Levante e Huesca

Possível Levante: Fernandez; Miramón, Rober, Vezo, Clerc; de Frutos, Bardhi, Malsa, Morales; Roger, Dani Gómez.

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Siovas, Vavro; Pablo Maffeo, Ferreiro, Rico, Seoane, Galan; Ramírez, Rafa Mir.

Classificação do Campeonato Espanhol

Em primeiro lugar no Campeonato Espanhol está o Atlético de Madrid, com sessenta e seis pontos, mantendo a vantagem em quatro pontos. Na vice-liderança vem o Barcelona, com sessenta e dois. Logo atrás, em terceiro, o Real Madrid com sessenta.

Na parte de baixo, brigando para não cair, estão Eibar, Alavés e Huesca.

Veja 7 jogadores brasileiros naturalizados que defendem outros países