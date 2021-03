Levante x Valencia: onde assistir ao jogo do Espanhol – 12/03/2021

Levante e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira (12) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Valência, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Levante x Valencia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

O Levante conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Neste momento, ocupa a 11ª posição com trinta e dois pontos, sendo dois a mais que o rival de hoje. Ao todo, venceu sete jogos, empatou onze e perdeu oito. Na partida desta sexta, não possui em seu plantel Postigo, Campaña, Radoja e Melero.

Enquanto isso, o Valencia aparece uma posição abaixo, com trinta pontos. Com o propósito de garantir uma vaga em competições na próxima temporada, o time precisa melhorar o desempenho em campo e vencer os próximos compromissos. Então, na partida de hoje, Soler, Gómez, Racic e Gayá estão suspensos

Possíveis escalações de Levante x Valencia

Possível Levante: Fernandez (Cardenas); Toño, Duarte, Vezo, Coke, Son; Vukcevic, Bardhi, Rochina; Morales, Dani Gómez.

Possível Valencia: Cillessen; Paulista, Correia, Ferro, Guillamon; Blanco, Christian Oliva, Wass, Musah; Lee, Manu Vallejo.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana em jogos válidos pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na sexta (05), o Valencia venceu o Villarreal jogando em casa por 2 a 1. Do outro lado, o Levante foi derrotado pelo Real Sociedad em 1 a 0 no domingo (07).

Jogos de hoje na TV: confira as partidas desta sexta-feira – 12/03/2021