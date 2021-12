Levante x Valencia: onde assistir, horário e escalações – 20/12

Encerrando a décima oitava rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Levante x Valencia se enfrentam nesta segunda-feira, 20/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estádio Ciudad de Valencia. Saiba onde assistir hoje na televisão e também no online ao vivo.

Onde assistir Levante x Valencia: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Valencia, cidade de Valência, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do Campeonato Espanhol com 9 pontos, o Levante entra em campo nesta segunda-feira buscando a vitória de qualquer maneira. O elenco ainda não venceu, isto é, precisa do resultado positivo hoje para conseguir escapar da degola, tendo conquistado oito empates e nove derrotas.

Para o Valencia, a situação é um pouco mais simples. Em oitavo lugar, coleciona 25 pontos depois de ganhar seis jogos, empatar outros sete e perder quatro, isto é, pode diminuir a diferença na classificação e até mesmo ultrapassar o Barcelona com o fim da rodada se conquistar os três pontos hoje.

Escalação de Levante x Valencia:

Malsa e Son cumprem suspensão, enquanto Mustafi está lesionado.

Do outro lado, Wass e Gómez também estão suspensos.

Levante: Cardenas; Pier, Clerc, Vezo, Miramon; Pepelu, Campaña; Morales, Bardhi, Frutos; Martí

Valencia: Cillessen; Foulquier, Diakhaby, Guillamon, Gaya; Koindredi, Soler, Duro, Racic; Guedes, Costa

Leia também:

Band será a responsável por transmissão do Mundial de Clubes