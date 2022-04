Alianza Lima x River Plate: onde assistir e horário (06/04)

Alianza Lima e River Plate entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), para jogar a primeira rodada da Libertadores 2022, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Com transmissão ao vivo, confira a seguir onde assistir Alianza Lima x River Plate hoje.

Onde assistir Alianza Lima x River Plate

O jogo do Alianza Lima e River Plate hoje será transmitido na ESPN 4 e Facebook, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil a partida da Libertadores. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

+ Brasileirão são quantas rodadas em 2022?

Data, horário e local do jogo de hoje

Alianza Lima x River Plate vai ter início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, na quarta-feira em 6 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores de 2022.

No Peru, as equipes vão disputar o jogo hoje no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Principal estádio no país, o espaço recebe grande parte dos embates no futebol, contando com a capacidade para 50 mil torcedores.

No Brasil, o horário da transmissão vai ser às nove da noite, enquanto em terras peruanas o jogo vai acontecer a partir das sete da noite, já que Brasília está 2 horas à frente do Peru.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima – Peru

Provável escalação de Alianza Lima e River Plate

Escalação do Alianza Lima: Campos, Lagos Puyen, Vilchez, Míguez, Ramos, Mora, Ballón, Concha, Fuentes, Benavente e Rodriguez

Escalação do River Plate: Armani, Casco, Martínez, Díaz, Rojas, Simón, Fernández, Pérez, De La Cruz, Álvarez e Quintero

O Alianza Lima tem como principal objetivo conquistar pela primeira vez a taça da Libertadores este ano. Integrando o grupo F na competição, tem pela frente grandes oponentes para bater se quiser se classificar até as oitavas de final na temporada. No Campeonato Peruano, o elenco não faz uma boa campanha, o que pode preocupar torcedores hoje.

Enquanto isso, o River Plate no topo de maiores vencedores da Libertadores em toda a história do futebol. Além disso, é um dos mais experientes times na disputa todos os anos. Este ano, mantém novamente todo o gás necessário para disputar mais uma vez a competição, sendo o favorito no grupo F até aqui. No Campeonato Argentino, por fim, se mantém na vice-liderança.

Alianza Lima x River Plate último jogo

As equipes de Alianza Lima e River Plate já se enfrentaram em seis oportunidades, onde em todas as vezes a partida foi pela Libertadores da América.

O último encontro foi em 11 de abril de 2019, pela primeira fase da Libertadores.

Confira a seguir os últimos embates dos dois times.

11/04/2019 – River Plate 3 x 0 Alianza Lima

06/03/2019 – Alianza Lima 1 X 1 River Plate

09/04/1998 – River Plate 2 x 0 Alianza Lima

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo do Atlético Mineiro.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.