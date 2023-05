Assistir jogo do Fluminense hoje x River Plate na Libertadores - 02/05

É dia de jogão na Libertadores! Nesta terça-feira, 02 de maio, o Fluminense recebe o River Plate no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h (Horário de Brasília) para a terceira rodada do grupo D na Libertadores. Saiba onde assistir ao jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Onde dá para assistir ao jogo do Fluminense hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Fluminense hoje no canal ESPN e o streaming Star Plus ao vivo nesta terça-feira, disponível para todos os estados do Brasil.

Quem é cliente da TV paga e tem os canais ESPN na programação pode assistir como e onde quiser. A emissora é a grande responsável pelos direitos da competição na temporada ao lado do grupo Globo. Por outro lado, nenhum canal da televisão aberta vai transmitir o jogo.

Para assistir online é só acessar o Star Plus, serviço de streaming para assinantes. Assista no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário : 21h (horário de Brasília)

: 21h (horário de Brasília) Local : Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Onde assistir: ESPN e Star +

Como vem o Fluminense?

O Fluminense perdeu para o Fortaleza no último sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. Porém, o técnico Fernando Diniz optou por utilizar reservas e assim poupar os titulares para o jogo desta terça-feira. O Tricolor é o líder do grupo D com seis pontos.

O time venceu o Sporting Cristal na primeira rodada fora de casa. No segundo jogo recebeu o The Strongest e saiu vitorioso, somando 100% de aproveitamento na fase de grupos.

O técnico Fernando Diniz é o grande destaque do futebol brasileiro. O time carioca disputa as oitavas de final da Copa do Brasil e no Brasileirão ocupa a sexta posição com seis pontos, duas vitórias e uma derrota.

River Plate é favorito no grupo

O River Plate vem de empate com o Tucuman no fim de semana, pelo Campeonato Argentino onde ocupa a liderança na primeira fase com 34 pontos.

No total, o River acumula 11 vitórias, um empate e duas derrotas. O elenco é o favorito a brigar pelo título no torneio da Argentina. Já na Libertadores vem na terceira posição com três pontos. Na primeira rodada perdeu para o The Strongest, enquanto na segunda venceu o Sporting Cristal em casa.

Escalações de Fluminense x River Plate

Depois de poupar os titulares no fim de semana, o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, deverá colocar em campo todos os titulares como Arias, Cano e Ganso. Não há favoritos ao duelo desta terça-feira porque são duas grandes equipes em campo.

O River, por outro lado, também vai manter a escalação titular já que não tem desfalques no plantel.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje na Libertadores:

Fluminense: Fábio; Samuel Xaiver, Nino, Alexsander, Marcelo; André, Felipe Melo, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

River Plate: Armani; González Pirez, Mammana, Herrera, Casco; Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández; De la Cruz, Barco e Lucas Beltrán.

Arbitragem

O árbitro uruguaio Esteban Ostojich vai apitar o jogo do Fluminense hoje contra o River Plate nesta terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores. Os auxiliares escolhidos pela Conmebol foram Nicolas Taran e Carlos Barreiro.

A partida terá VAR, árbitro de vídeo, com a responsabilidade do chileno Angelo Hermosilla. O profissional terá a missão de avisar o juiz do campo de todos os possíveis lances de pênaltis, faltas e cartões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

Próximo jogo do Fluminense

Após enfrentar o River Plate na terceira fase da Copa Libertadores, o Fluminense volta a jogar no próximo sábado, 06 de maio, às 21h, em clássico contra o Vasco pela quarta rodada do Brasileirão.

No torneio nacional, o Flu ocupa a quinta posição com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. No último fim de semana o elenco das Laranjeiras foi derrotado pelo Fortaleza após escalar reservas.

Leia também: Fluminense tem Libertadores?