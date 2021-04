Como assistir e horário do jogo do Santos na Libertadores hoje [6-4]

San Lorenzo e Santos abrem as disputas da terceira etapa da pré-libertadores, nesta terça-feira (6), de olho na fase de grupos da competição. Em partida válida pelo jogo de ida da fase preliminar, argentinos e brasileiros se enfrentam no Estádio Nuevo Gasómetro, às 21h30 (horário de Brasília). Veja como assistir ao vivo jogo do Santos na Libertadores hoje.

Como assistir jogo do Santos na Libertadores?

O SBT transmite o jogo do Santos na Libertadores diante do San Lorenzo, ao vivo, mas para todo o país na tv aberta. A transmissão começa às 21h30 (horário de Brasília).

No entanto, o torcedor também pode acompanhar o confronto pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Libertadores. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês.

Escalação do jogo do Santos na Libertadores hoje

San Lorenzo : Devecchi; Peruzzi, Gattoni, Braghieri, Pitton; Elias, Rodriguez; A. Romero, O. Romero, Ramirez; Di Santo.

: Devecchi; Peruzzi, Gattoni, Braghieri, Pitton; Elias, Rodriguez; A. Romero, O. Romero, Ramirez; Di Santo. Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo.

Onde e quando será San Lorenzo e Santos?

O duelo entre San Lorenzo e Santos nesta terça-feira (6), abre as disputas da terceira fase da pré-libertadores. O primeiro jogo será na Argentina, no Estádio Nuevo Gasómetro, às 21h30 (horário de Brasília). No entanto, os clubes voltam a se enfrentar no dia 13, no mesmo horário, mas desta vez no Brasil. Devido à proibição dos jogos no Estado de São Paulo, a partida então será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O El Ciclón chega para o confronto após emendar duas vitórias seguidas no Campeonato Argentino. Os triunfos, fizeram o clube dar um salto na tabela, e agora, o San Lorenzo é o sétimo colocado do Grupo A. Na Libertadores, a equipe entrou na segunda etapa da fase pré, e passou pela Universidad de Chile ao empatar o jogo de ida em 1 a 1, mas vencer a volta por 2 a 0.

Já o Peixe não entra em campo desde o dia 16 de março, quando então empatou com o Deportivo Lara em 1 a 1, e avançou à terceira fase da pré-libertadores. Por conta da paralisação do Campeonato Paulista, a equipe santista apenas vem treinando e terá sua partida mais importante na temporada até então.

Jogos da 3ª fase da pré-libertadores

San Lorenzo x Santos – 21h30

Quarta

Libertad x Atlético Nacional – 21h30

Independiente Del Valle x Grêmio – 19h15

Quinta

Bolívar x Junior Barranquilla – 21h30

+ Campeonato Paulista 2021: FPF planeja a volta do Estadual