Atlético Nacional x Guaraní: onde assistir ao vivo a Libertadores – 18/3

Atlético Nacional e Guaraní definem nesta quinta-feira o último classificado à terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Logo depois de vitória dos colombianos por 2 a 0 no jogo de ida, no Paraguai, os clubes voltam a se enfrentar no torneio continental, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Com o triunfo na semana passada, o El Verde está bem próximo de garantir sua vaga. Isso porque para perder a classificação, terá que sofrer um revés em casa por no mínimo, dois gols de diferença. Vitória dos paraguaios por 2 a 0 leva a disputa para os pênaltis, mas o resultado de 3 a 1 ou 4 a 2, classifica os visitantes por conta do saldo do gol fora.

Enquanto os colombianos estrearam nesta edição de Libertadores a partir da segunda fase, o Guaraní está desde a primeira. Em sua estreia, o clube enfrentou o Royal Pari, da Bolívia, e avançou no torneio ao ganhar a ida por 4 a 1, e empatar na volta em 1 a 1.

Atlético Nacional x Guaraní: como assistir ao vivo?

A partida entre colombianos e paraguaios, que definirá o último classificado à terceira fase, não terá transmissão na televisão brasileira, nem aberta e nem fechada. No entanto, o Facebook da Copa Libertadores transmitirá o jogo ao vivo.

Onde será Atlético Nacional x Guaraní ?

Logo depois de vitória do Atlético por 2 a 0 no Defensores del Chaco, em Assunção, os clubes voltam a se enfrentar nesta quinta, mas desta vez na Colômbia. Às 21h30 (horário de Brasília) a bola rola para definição do último classificado à terceira fase da Copa Libertadores da América 2021.

Com o triunfo no jogo de ida, os donos da casa podem perder o jogo por até 1 a 0, que garantem sua vaga. Em caso de derrota por 2 a 0, a disputa ficará para os pênaltis. Vitória dos paraguaios com dois de diferença, por mais de três gols, garantem o Guaraní na próxima fase por conta do saldo do gol fora. Ou seja, 3 a 1, 4 a 2 em diante, dá os paraguaios na próxima etapa.

Assim, qualquer empate, ou vitória do El Verde, classifica o clube na próxima etapa.

