Bolívar x Junior Barranquilla: como assistir e horário do jogo hoje – 8/4

Bolívar e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira fase preliminar da Libertadores 2021. Em busca da vaga na fase de grupos, as equipes duelam em jogos de ida e volta. A primeira partida ocorre no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Já a volta será realizada no dia 15, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, Colômbia.

Como assistir ao vivo Bolívar e Junior Barranquilla?

O Facebook da Conmebol Libertadores transmite o confronto entre Bolívar e Junior Barranquilla com exclusividade para todo o país. No entanto, a transmissão pela rede social será a única opção para assistir o confronto, visto que não terá exibição na tv fechada e nem aberta no Brasil.

Onde e quando será o jogo?

O Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia, recebe o primeiro confronto entre Bolívar e Junior Barranquilla, válido pelo jogo de ida da terceira etapa da pré-libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília). Já no dia 15, é a vez dos colombianos jogarem em casa, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, mas também às 21h30. Quem avançar, está garantido na fase de grupos da Libertadores.

Os bolivianos eliminaram na fase anterior os uruguaios do Montevideo Wanderers. Logo depois de perderem o jogo de ida por 1 a 0, a equipe conseguiu reverter o resultado, jogando em casa, e venceu por 5 a 0. No campeonato local, a equipe realizou apenas três jogos e venceu dois, mas perdeu um. Com seis pontos, é o sétimo colocado na tabela.

Por outro lado, os colombianos passaram pelos venezuelanos do Caracas, ao vencerem as duas partidas: 2 a 1 e 3 a 1. Na competição local, a equipe está em quinto lugar, com 28 pontos, mas a três do líder Atlético Nacional.

Jogos da 3ª fase preliminar da Libertadores

San Lorenzo 1 x 3 Santos

Quarta

Libertad x Atlético Nacional – 21h30

Quinta

Bolívar x Junior Barranquilla – 21h30

Sexta

Independiente Del Valle x Grêmio – 19h15

