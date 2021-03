Bolívar x Montevideo Wanderers: onde assistir Libertadores 2021 – 16/3

Bolívar e Montevideo Wanderers decidem nesta terça-feira (16), uma vaga na terceira fase da Libertadores 2021. Logo depois de vencer o jogo por 1 a 0 em casa, os uruguaios precisam apenas de um empate para avançarem. Enquanto os bolivianos, buscam a vitória pelo placar mínimo para levar decisão para os pênaltis, ou triunfo de uma diferença de dois gols em diante para ficarem com a vaga. A bola rola às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Onde assistir ao vivo Bolívar e Montevideo Wanderers?

O confronto entre Bolívar e Montevideo Wanderers na Copa Libertadores 2021 não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, a FOX Sports exibe a partida ao vivo, a partir das 19h15.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de perder o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0, o Bolívar precisa da vitória para conseguir a classificação. Caso devolva o placar do primeiro jogo, a decisão será nos pênaltis. Vitória por dois gols ou mais, os bolivianos avançam então para a terceira fase da Libertadores. No entanto, qualquer empate, classifica os uruguaios do Montevideo. No Campeonato Boliviano, o clube realizou apenas uma partida. Entretanto, sofreu revés para o Club Deportivo Guabirá, por 3 a 1.

Já o Montevideo Wanderers vem de uma sequência negativa no campeonato local. Isso porque o clube não vence um jogo na competição há cinco jogos. Neste tempo, perdeu quatro confronto e empatou um. No entanto, a situação na Libertadores é mais positiva. Logo depois de vencer o jogo de ida, os uruguaios precisam apenas de um empate para avançarem no torneio.

Onde será Bolívar e Montevideo Wanderers?

O confronto pelo jogo da volta da segunda fase da Libertadores será realizado no Estádio Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Às 19h15 (horário de Brasília), desta terça, dia 16 de março, a bola então rola para os clubes.

