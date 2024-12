Botafogo é campeão da Libertadores 2024 e leva prêmio milionário

O Botafogo fez história ao conquistar pela primeira vez a Copa Libertadores em 2024, ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1 na final disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. O jogo aconteceu no sábado, dia 30 de novembro.

Botafogo ganha Libertadores 2024

Essa vitória não apenas encerrou um jejum de quase três décadas sem títulos de grande expressão—o último havia sido o Campeonato Brasileiro de 1995—mas também inseriu o clube carioca no seleto grupo de campeões continentais.

A campanha do Botafogo na Libertadores foi marcada por superação e determinação. Iniciando sua trajetória na fase preliminar, o time enfrentou adversários tradicionais do futebol sul-americano. Nas semifinais, o Glorioso eliminou o Peñarol, do Uruguai, com uma vitória expressiva por 5 a 0 no jogo de ida, garantindo uma vaga na final mesmo com uma derrota por 1 a 0 no jogo de volta.

Além da glória esportiva, o título trouxe benefícios financeiros. O Botafogo garantiu uma premiação de US$ 23 milhões (aproximadamente R$ 137,9 milhões) pela conquista da Libertadores.

Ao longo da competição, o Galo acumulou prêmios por avanço em cada fase, totalizando mais de R$ 90 milhões até a semifinal.

Resumo do jogo:

Gregore expulso aos 30 segundos.

Gol de Luiz Henrique aos 34 minutos

Gol de Alex Telles, de pênalti, aos 42 minutos.

Gol de Vargas no primeiro minuto do 2º tempo.

Júnior Santos fez o gol do título, o terceiro da partida.

>> Maiores campeões da Libertadores