Caracas x Junior Barranquilla: onde assistir ao vivo Libertadores – 10/3/21

Caracas e Junior Barranquilla iniciam a disputa por uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores 2021. Nesta quarta-feira (10), os clubes se enfrentam no Estádio Olímpico de la UCV, às 21h30, pelo confronto de ida da segunda etapa. Quem vencer, carrega a vantagem para o segundo confronto.

No dia 17 março, também às 21h30, os clubes voltam a se enfrentar, mas desta vez no campo da equipe colombiana, o Estádio Metropolitano Barranquilla.

Caracas x Junior Barranquilla: onde assistir?

Onde assistir Caracas e Junior Barranquilla: CONMEBOL TV

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Caracas e Junior Barranquilla, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Libertadores. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês. Mas, além de alguns jogos da Libertadores, o canal também transmite partidas da Copa Sul-americana.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Como os clubes chegam para o jogo?

Os venezuelanos vão para sua terceira partida na Libertadores de 2021. Isso porque o clube participou da primeira fase do torneio e eliminou o Cesár Vallejo ao empatar o primeiro jogo em 0 a 0, mas vencer a volta por 2 a 0.

Com o campeonato da Venezuela paralisado, o Caracas não entrava em campo, antes de jogar a Libertadores, desde o dia 4 de novembro pela Copa Sul-americana. No entanto, a falta de ritmo não foi um empecilho para a equipe que conseguiu avançar à segunda fase do torneio continental.

Já o Junior Barranquilla fará sua estreia na Libertadores desta temporada. Com o Campeonato Colombiano com 11 rodadas disputas, o clube não ocupa um posição tão confortável. Em sétimo, a equipe de Barranquilla está a seis pontos do líder Deportivo Cali, e soma cinco vitórias, dois empates e então quatro derrotas.

Onde será Caracas x Junior Barranquilla?

O confronto entre os clubes será realizado Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, às 21h30. No entanto, os clubes voltam a se enfrentar no dia 17 de março na Colômbia. Mas, desta vez, o mando será do Junior, no Estádio Metropolitano Barranquilla.