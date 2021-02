César Vallejo x Caracas (24/2): onde assistir jogo da Libertadores 2021

A Copa Libertadores de 2021 começou nesta terça-feira (23) com o primeiro confronto da fase preliminar. Nesta quarta (24), mais dois jogos movimentam o torneio, com a primeira partida às 19h15. Jogando no Estádio Monumental de Lima, Universidad César Vallejo (PER) recebe o Caracas (VEN) em confronto válido pelo jogo de ida, da primeira fase da Libertadores.

Quem avançar logo depois da conclusão do dois jogos, enfrenta na próxima etapa o Junior Barranquilla, equipe colombiana que já está classificada para a segunda fase. O jogo da volta acontece no dia 3 de março, no Estádio Olímpico de la UCV, às 19h15.

Onde assistir César Vallejo x Caracas ?

César Vallejo x Caracas – Fox Sports

A partida entre César Vallejo e Caracas não terá transmissão da TV aberta. A Libertadores possui cobertura do SBT, Fox Sports e da Conmebol TV, no entanto o confronto desta quarta (24), será exibido apenas pelo canal da Fox.

Quais os jogos da 1ª fase da Libertadores?

Além da partida entre o clube equatoriano e a equipe venezuelana, mais dois jogos fazem parte da 1ª fase da competição. Na terça-feira (23), o Livepool (URU) recebeu o Universidad Católica (EQU), enquanto o Royal Pari (BOL) encara o Guaraní (PAR), equipe conhecida pelos brasileiros, principalmente pelos corintianos. Isso porque o clube paraguaio já eliminou o Timão duas vezes do torneio.

23/2 – Liverpool x Universidad Católica

24/2 – Royal Pari x Guaraní – 21h30 – Estádio El Tahuichi

Como César Vallejo e Caracas chegam para o jogo?

O Cesar Vallejo não faz uma partida oficial desde 30 de novembro, quando recebeu o Sport Boys completando sua participação no Torneio Encerramento, a segunda metade da Liga 1, a divisão de elite do Campeonato Peruano na temporada 2020. Na competição, chegou aos 18 pontos, conquistando cinco vitórias, três empates e então uma derrota. No entanto ficou na segunda posição do grupo B.

A equipe conta com um bom retrospecto jogando em sua casa. Dos 12 pontos que disputou na competição nacional, conquistou nove, sendo três vitórias, e apenas uma derrota.

Assim como a equipe peruana, o Caracas também ficou em segundo lugar no seu grupo na competição nacional. Sem entrar em campo desde o dia 15 de dezembro, quando perdeu para o Lara a disputa de terceiro lugar do Campeonato Venezuelano, o clube então também sofrerá com a falta de ritmo dos jogadores.

Na competição local, o Caracas conquistou 30 pontos, com nove vitórias, três empates, mas duas derrotas, ficando um ponto atrás do Táchira, líder da chave.

