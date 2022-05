Classificados da Libertadores 2022: quem vai jogar as oitavas de final

Faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos na Libertadores, as equipes buscam as últimas vagas até as oitavas de final. Os dezesseis classificados participam do sorteio da Conmebol, responsável por definir cada um dos confrontos. A seguir, confira quais são os já classificados da Libertadores 2022 e quem ainda pode se garantir.

+ Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: data e horário

Classificados da Libertadores 2022

Palmeiras, Atlético MG, Flamengo, Estudiantes, Talleres, Colón e River Plate estão classificados para as oitavas da Libertadores 2022.

Equipes argentinas e brasileiras dominam a competição até aqui, onde cada uma delas terminou em primeiro ou segundo lugar em seus determinados grupos da primeira fase.

O Palmeiras, por exemplo, foi o primeiro a carimbar o seu passaporte de maneira antecipada. Pelo grupo A, venceu os cinco jogos que disputou até aqui, tendo 100% de aproveitamento. Agora, o atual campeão busca a sexta vitória para se manter invicto.

O Flamengo também faz uma boa campanha, garantido na liderança do grupo E. Já o Atlético Mineiro vai disputar o topo da classificação com o Tolima na última rodada do grupo D, precisando apenas de um empate para se consolidar com a vantagem de líder.

Quem pode se classificar na última rodada da Libertadores?

A última rodada vai definir os classificados para a fase inicial do mata-mata na Libertadores. Entre os brasileiros, ainda podem avançar Athletico Paranaense, RB Bragantino, Corinthians e Fortaleza.

A exceção é o América Mineiro, lanterna do grupo D com dois pontos, brigando apenas pela vaga na Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle e Tolima.

Se você quer entender qual é a situação de cada grupo pela última rodada, confira as principais informações que separamos a seguir.

GRUPO A

Palmeiras já classificado em primeiro. Deportivo Táchira e Emelec disputam o segundo lugar, enquanto o Independiente Petrolero já está eliminado.

GRUPO B:

Libertad, Athletico PR, The Strongest e Caracas disputam as duas vagas do grupo.

GRUPO C:

Estudiantes já está classificado em primeiro lugar. RB Bragantino, Vélez e Nacional disputam a segunda vaga

GRUPO D:

Atlético Mineiro já classificado. Tolima e Independiente del Valle correm contra o tempo pela classificação. América MG já está eliminado.

GRUPO E:

Deportivo Cali, Corinthians e Boca Juniors disputam a primeira e segunda posição. Always Ready já está eliminado.

GRUPO F:

River Plate já classificado. Fortaleza e Colo-Colo disputam a última vaga, enquanto o Alianza Lima está desclassificado.

GRUPO G:

Colón já está garantido nas oitavas de final. Cerro Porteño e Olimpia disputam a segunda vaga restante, enquanto o Peñarol não tem mais chances.

GRUPO H:

Flamengo e Talleres já estão classificados. Universidad Católica e Sporting Cristal disputam a vaga da terceira posição

Quando é o sorteio das oitavas da Libertadores?

O sorteio das oitavas da Libertadores vai ser na próxima sexta-feira, 27 de maio, a partir das 13h (Horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai.

As dezesseis equipes serão divididas em dois potes, o 1 e o 2, com oito em cada. Os times do pote um enfrentando o do segundo, com possibilidade de jogo entre times do mesmo país e também do mesmo grupo da fase anterior.

As oitavas serão realizadas em 29 de junho e 6 de julho, ida de volta respectivamente.