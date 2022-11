Saiba quem são os brasileiros na Libertadores de 2023 com o fim da temporada no Campeonato Brasileiro da Série A

Com fim do Brasileirão, veja quem se classifica para Libertadores 2023

Com muita disputa em campo, a temporada no Brasileirão da Série A terminou neste domingo, 13 de novembro, com todas as vagas para a próxima edição da Libertadores confirmadas. Confira quem se classifica para Libertadores 2023 e quando começa o torneio sul-americano para não perder nada.

Como o Flamengo venceu a Libertadores e também foi campeão da Copa do Brasil em 2022, novas vagas foram abertas no Campeonato Brasileiro.

Confira quem se classifica para Libertadores 2023

Estão classificados para a fase de grupos da Libertadores de 2023 as equipes de Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Athletico PR. Já Atlético MG e Fortaleza se garantiram na fase preliminar.

Com o fim do Campeonato Brasileiro na temporada, as equipes garantiram as últimas posições na classificação. Com a vitória do Flamengo na Copa do Brasil e também na Libertadores deste ano, novas vagas foram disponibilizadas aos brasileiros. Com isso, o G-4 virou G-6, que virou G-8 na reta final da competição.

Confira quem se classifica para Libertadores da América em 2023 pelo Brasil.

FASE DE GRUPOS:

Palmeiras - Campeão do Brasileirão

Internacional - Vice-campeão do Brasileirão

Fluminense - 3º lugar

Corinthians - 4º lugar

Flamengo - Campeão da Copa do Brasil e Libertadores (vaga garantida)

Athletico PR - 6º colocado (se garantiu porque Flamengo terminou foi campeão nos dois torneios e acabou na parte de cima da tabela)

FASE PRELIMINAR:

Atlético MG - 7º lugar

Fortaleza - 8º lugar

Outros classificados para a Libertadores 2023

Além dos brasileiros, outros 29 elencos também estão garantidos na próxima edição da Libertadores. Como manda o regulamento, cada país sul-americano tem uma quantidade diferente de vagas para os clubes.

Participam da competição times da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela.

Confira os classificados na edição 2023 e o que vem por aí.

ARGENTINA: Boca Juniors, Patronato, Racing, River Plate, Argentinos Juniors e Huracán

BOLÍVIA: Bolívar

CHILE: Colo-Colo

COLÔMBIA: Atlético Nacional

EQUADOR: Independiente del Valle, Aucas, Barcelona de Guayaquil e Universidad Católica

PARAGUAI: Libertad, Cerro Porteño, Olímpia e Nacional

URUGUAI: Liverpool, Nacional, Deportivo Maldonado e Boston River

PERU: Melgar, Sporting Cristal, Alianza Lima e Sport Huancayo

VENEZUELA: Metropolitanos, Monagas, Carabobo e Zamora

Quando vai começar a Libertadores em 2023

A Copa Libertadores da América em 2023 começa em 8 de fevereiro, com a fase preliminar entre as equipes do continente.

Times brasileiros só entram a partir da segunda fase. Na temporada passada, Fluminense e América Mineiro disputaram a segunda e terceira fase preliminar, mas apenas o Coelho garantiu-se com a vaga. O time carioca foi para a Sul-Americana.

O sorteio da fase de grupos está marcado para 22 de março. Já a fase de grupos terá início em 5 de abril, com seis rodadas, enquanto a final será em 11 de novembro.

Confira o calendário completo da competição em 2023.

Fase Eliminatória

8 de fevereiro até 15 de março de 2023

Sorteio fase de grupos

22 de março de 2023

Fase de grupos

5 de abril até 28 de junho

Sorteio das oitavas

5 de julho

Oitavas de final

19 até 26 de julho

Quartas de final

23 até 30 de agosto

Semifinais

27 de setembro até 4 de outubro

Final

11 de novembro de 2023

