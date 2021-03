Como assistir ao vivo jogo entre Deportivo Lara e Santos – 16/3

Em busca de garantir sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores da América 2021, o Santos encara o Deportivo Lara nesta terça-feira (16), às 19h15 (horário de Brasília). Logo depois de vencer o jogo de ida, o Peixe só precisa de um empate no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, para conquistar a vaga. Então, saiba como assistir o jogo do Santos ao vivo.

Deportivo Lara x Santos: como assistir ao vivo o jogo?

Como assistir ao vivo jogo do Deportivo Lara x Santos: Fox Sports

A partida desta terça-feira (16) não terá transmissão da tv aberta. No entanto, para o torcedor que quiser saber como assistir ao vivo o jogo do Santos, o duelo será transmitido pelo Fox Sports, a partir das 19h15.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Como as equipes chegam ao jogo?

Com a vitória em casa no jogo de ida, o Peixe tem então a vantagem do empate. Com gols dos jovens Vinícius Balieiro e Kaiky, a equipe de Ariel Holan venceu o primeiro duelo por 2 a 1, mas por levar um tento do adversário em casa, a derrota pelo placar mínimo na volta classifica os venezuelanos. Vitória, empate ou então derrota a partir dos 3 a 2, dá a vaga ao time brasileiro.

Já os venezuelanos possuem apenas uma maneira então de garantir a classificação: vencer o jogo. Mas com o gol anotado fora de casa, a situação ficou menos complicada. Isso porque com uma vitória por 1 a 0, o clube se garante na próxima fase por conta do gol qualificado. Ademais, derrota ou empate, dá a classificação ao Santos.

Quais prováveis escalações do jogo?

Provável escalação do Deportivo Lara: Curiel; Anzola, Rodríguez, España e Sifontes; Melean, Segovia, Bueno e Barrios; Salazar e Gómez.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani (Vinicius Balieiro); Ângelo, Soteldo e Jean Mota (Marcos Leonardo ou Lucas Braga).

Onde será jogo do Deportivo Lara e Santos?

Logo depois de se enfrentarem na Vila Belmiro, os clubes jogam nesta terça, dia 16 de março, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. A bola então rola a partir das 19h15 (horário de Brasília)

Tabela e onde assistir jogos ao vivo os jogos

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Bolívar x M. Wanderers – 19h15 – Fox Sports

Independente Del Valle x Únion Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Quarta

Libertad x Univ. Católica – 19h15 – Fox Sports

San Lorenzo x Univ. do Chile – 21h30 – Fox Sports

Junior x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta

Atlético Nacional x Guaraní – 21h30 – Facebook

+ Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: veja quando o Brasil volta a jogar

+ Memes do Gabigol: internet repercute polêmica de jogador em cassino