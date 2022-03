Como assistir jogo da Libertadores hoje online, ao vivo e de graça?

The Strongest e Universidad Católica se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de março de 2022, pelo jogo de volta da terceira fase na Copa Libertadores da América a partir das 21h30, horário de Brasília. Direto do Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, descubra como e onde assistir o jogo da Libertadores hoje online e de graça.

Como assistir jogo da Libertadores hoje online e de graça?

O jogo entre The Strongest e Universidad Católica tem transmissão somente no Facebook da Conmebol Libertadores, a partir das 21h30, horário de Brasília, pela terceira fase da competição sul-americana.

No primeiro jogo, as equipes empataram no zero a zero, pela última quinta-feira, 10 de março. Entretanto, o The Strongest acabou perdendo um de seus jogadores, Martin Prost, após ser expulso na metade do primeiro tempo. Por isso, o resultado desta quinta-feira é extremamente importante.

Para assistir ao vivo, o torcedor deve procurar pela página da Libertadores no Facebook, clicar na primeira opção, sob o título de CONMEBOL Libertadores com o selo de verificado, e assistir como, quando e onde quiser. A transmissão também é feita pelo site e aplicativo do Facebook.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

As equipes vão descobrir os seus grupos através do sorteio, realizado no próximo dia 25 de março, sexta-feira, ainda sem horário definido pela Conmebol.

Ao todo, as 32 equipes serão distribuídas em quatro potes de acordo com a posição no ranking de equipes e principalmente se ganharam os campeonatos nacionais ou até mesmo a Libertadores passada. Além disso, equipes do mesmo país só podem se enfrentar na fase de grupos se chegarem da fase preliminar.

Entre as equipes estão Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, América-MG, River Plate, Boca Juniors, Emelec, Vélez, Sportin Cristal e muito mais.