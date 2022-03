Onde assistir The Strongest x Universidad de Quito e horário hoje (17/03)

The Strongest e Universidad de Quito disputam o jogo de volta da terceira fase na Libertadores, nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Então, saiba onde assistir The Strongest x Universidad de Quito hoje ao vivo.

O jogo de ida terminou em 0 a 0, ou seja, nenhum das equipes garantiu a vantagem no confronto. Agora, quem ganhar a partida está classificado para a fase de grupos. Em caso de empate, a cobrança de pênaltis será iniciada.

Onde assistir The Strongest x Universidad de Quito:

A partida entre The Strongest e Universidad de Quito terá transmissão ao vivo do Facebook da Libertadores, às 21h30 (Horário de Brasília).

O torcedor também pode acompanhar através do computador ou aplicativo do Facebook totalmente de graça como, quando e onde quiser.

Como estão as equipes na temporada?

O The Strongest venceu o Plaza Colonia na segunda fase para chegar até aqui. Com uma simples vitória, o grupo garante a classificação para a fase de grupos da Libertadores, prometendo fazer história perante os seus próprios torcedores. No jogo de hoje, o clube da Bolívia deve colocar os melhores jogadores para jogar.

Enquanto isso, o Universidad de Quito também vem da segunda fase, logo após ganhar do Bolívar em empate e vitória no jogo de volta. Por isso, o grupo promete fazer uma boa partida hoje mesmo jogando fora de casa e com a torcida enchendo as arquibancadas.

Possíveis escalações de The Strongest x Universidad de Quito:

Martin Prost foi expulso no jogo de ida e por isso não poderá jogar hoje.

Provável The Strongest: Vizcarra; Castillo, Torres, Benegas, Aponte; Wayar, Amaral, Saucedo, Ursino; Triverio, Jair Reinoso

Do outro lado, os visitantes não tem novas baixas.

Provável Universidad de Quito: Cuero; Minda, Ovando, Mosquera, Carabalí; Kevin Minda, Araújo, Chalá, Martínez, Díaz; Borja

Último jogo The Strongest x Universidad de Quito

O último jogo entre The Strongest e Universidad de Quito foi realizado em 10 de fevereiro, pelo jogo de volta na terceira fase da Copa Libertadores de 2022. O jogo terminou em empate sem gols, 0 x 0, para os dois times, ou seja, nenhum deles garantiu a vantagem para si no duelo.

Confira no vídeos os melhores momentos do último jogo.

Jogos da terceira fase da Libertadores

Quatro jogos foram realizados pela terceira fase da Copa Libertadores da América. Dessa maneira, os quatro vencedores de cada confronto avançam para a fase de grupos.