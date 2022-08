Confira como assistir o jogo no Facebook. Foto: Reprodução / Pixabay

Como assistir jogo do Palmeiras ao vivo pelo Facebook DE GRAÇA (10/8)

Valendo a classificação para a semifinal da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de agosto, pela partida de volta nas quartas de final. O jogo será no Allianz Parque, às 21h30 (Horário de Brasília). Para acompanhar de graça, saiba como assistir jogo do Palmeiras ao vivo pelo Facebook hoje.

Como assistir jogo do Palmeiras ao vivo pelo Facebook hoje

O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão da ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, a partida contará com a transmissão do canal ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Paulo Andrade vai narrar, enquanto Leonardo Bertozzi e Zinho comentam. Para assistir online, o streaming Star + retransmite a partida através do aplicativo.

Para os torcedores que não possuem a TV paga, a opção é acompanhar no Facebook Watch da Libertadores. De graça, a rede social transmite a partida. Basta acessar através do celular, tablet, computador ou smart TV, como preferir.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

Como assistir jogo do Palmeiras no Facebook pelo celular?

Para acompanhar o jogo do Palmeiras no Facebook pelo celular, é só baixar o aplicativo da rede social. O torcedor deve acessar a loja de aplicativos, seja Android ou iOS, e depois entrar com o e-mail e a senha de usuário.

O torcedor deve abrir o aplicativo, ir até a barra do Watch (indicando o botão play), buscar por Conmebol Libertadores e pronto, já é possível assistir de graça o jogo da Libertadores.

Outra opção é acompanhar pelo celular através do navegador.

Como assistir Palmeiras e Atlético de graça na TV

O torcedor também tem a oportunidade de acompanhar o jogo do Palmeira e Atlético Mineiro no Facebook também pela televisão, sem pagar nada.

Na smart TV, basta procurar o Facebook Watch na loja de aplicativos. Depois, um código de oito dígitos será mostrado no televisor. Guarde este número e, através do celular ou no próprio computador, o torcedor deve acessar o site www.facebook.com/device e colocar o código que apareceu na TV. Após inserir os números, aperte em Continuar e a partir daí o Facebook Watch já está conectado na smart TV.

A plataforma está disponível também para o Chromecast, Android TV, Oculus TV, Hisense VIDAA TV, Apple TV, Amazon Fire TV e Consoles de jogos.

Se o torcedor não tem a smart TV, a opção é ligar o notebook com o televisor através do cabo HDMI, e aí acompanhar o conteúdo do Facebook ao vivo.

Chaveamento da Libertadores 2022

Com o chaveamento já definido pela Conmebol, cada equipe já conhece o caminho que terá de trilhar para chegar até a final da Libertadores.

O Flamengo venceu o Corinthians nas quartas de final e por isso já está classificado para a semifinal. Enquanto isso, aguarda para saber quem será o seu adversário: Talleres ou Vélez, ambos argentinos.

Enquanto isso, o vencedor entre Atlético Mineiro e Palmeiras vai jogar na semifinal da Libertadores contra Estudiantes, da Argentina, ou Athletico.

A rodada das quartas de final segue até a quinta-feira, 11 de agosto.

