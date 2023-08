Confrontos das quartas de final Libertadores 2023: datas e classificados

O Fluminense e o Internacional já estão garantidos nas quartas de final da Libertadores 2023 enquanto o Athletico Paranaense foi eliminado pelo Bolívar nos pênaltis. Com o chaveamento já definido pela Conmebol, confira todos os confrontos das quartas de final e como funciona.

Veja: tem sorteio nas quartas de final?

Chaveamento das quartas de final da Libertadores

Estão classificados para as quartas de final da Libertadores o Fluminense, Internacional, Bolívar, Palmeiras Boca Juniors e o Deportivo Pereira, agora só faltam duas vagas a serem definidas, com cinco jogos disputados entre a quarta e quinta-feira, 09 e 10 de agosto, na última rodada das oitavas.

Na quinta-feira, o Flamengo tem a vantagem contra o Olimpia porque ganhou o primeiro confronto em 1 a 0, gol de Bruno Henrique. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro venceu três partidas, empatou duas e perdeu uma, atrás do Racing enquanto o Olimpia marcou quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Quem ganhar vai jogar contra o Fluminense.

Para fechar as oitavas de final, o Racing receberá o Atlético Nacional na quinta, 10 de agosto, após o triunfo dos colombianos por 4 a 2, dentro de casa. Os argentinos marcaram 13 pontos na primeira fase com quatro vitórias, um empate e uma derrota enquanto o Atlético ficou em segundo com três vitórias, um empate e duas derrotas.

POSSÍVEIS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL | Libertadores 2023

>> Atlético Nacional ou Racing x Boca Juniors

>> Deportivo Pereira x Palmeiras

>> Bolívar x Internacional

>> Fluminense x Olimpia ou Flamengo

Como funciona as quartas de final?

Disputada desde a edição de fundação da Libertadores, em 1960, as quartas de final tornou-se parte fundamental do sistema eliminatório, responsável por reunir oito equipes da América do Sul para determinar quem segue vivo até a fase seguinte, a semifinal. E assim como todas as outras rodadas, as quartas de final também ocorrem em ida e volta.

O calendário da Conmebol determina uma semana dedicada aos jogos de ida e outra semana separada inteiramente para a volta, onde os resultados formam os classificados.

O regulamento prevê que gol fora de casa não é critério de desempate nas quartas. O time que fizer mais gol - ou mais pontos - fatura a classificação, mas em caso de igualdade na soma dos dois placares aí a disputa de pênaltis é que determinará o vencedor, sem qualquer tipo de prorrogação. O Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, indicou que a mudança no regulamento prevê a igualdade entre os dois times.

Depois, seguem para a semifinal os quatro melhores e aí a final, decidida em partida única, marcada para o início de novembro, no Maracanã.

Quando são as semifinais da Libertadores?

A semifinal da Libertadores está marcada para começar em 26 de setembro, terça-feira, seguindo até a primeira semana de outubro. O chaveamento divide as quatro equipes em duas chaves, onde jogam o confronto de suas vidas pelo acesso até a final da temporada.

Assim como as etapas que a sucederam, a semifinal também é jogada em ida e volta, onde o time com a melhor campanha na fase classificatória e eliminatória tem a vantagem de decidir em casa a partida de volta. A Conmebol informa que mudanças serão realizadas caso seja necessário.

Quartas de final:

21, 22 e 23 de agosto ida e 28, 29 e 30 de agosto

Semifinal:

26 e 27 de setembro e 03 e 04 de outubro

Vencedor das quartas de final 1 x Vencedor das quartas de final 2

Vencedor das quartas de final 3 x Vencedor das quartas de final 4

Final:

04 de novembro no Estádio do Maracanã

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2