Tem sorteio das quartas de final na Libertadores 2023?

A Libertadores 2023 caminha para as quartas de final onde oito times disputam confrontos de ida e volta em agosto e setembro. Com a possibilidade do campeão brasileiro, saiba se vai ter sorteio para definir os jogos e o chaveamento da competição.

Como funciona o sorteio das quartas de final na Libertadores?

Não tem sorteio nas quartas de final da Libertadores porque a Conmebol já definiu o chaveamento da competição no sorteio das oitavas de final. Com isso, cada um dos classificados conhece o adversário e o caminho que terá de fazer para alcançar a decisão.

Times do mesmo país podem se enfrentar em todas as etapas eliminatórias, assim como aqueles que estavam no mesmo grupo. De acordo com o calendário da Conmebol, os jogos das quartas de final serão disputados de 22 a 31 de agosto em ida e volta, onde o time com a melhor campanha (em primeiro lugar) define em casa.

Por exemplo, o Internacional ficou em primeiro lugar na fase de grupos por isso vai jogar em casa a segunda partida contra o Bolívar, enquanto o time boliviano abre a decisão. Lembrando que não há gol fora de casa, em caso de empate as cobranças de pênalti definirão o ganhador.

Confira a seguir os confrontos já definidos para as quartas de final e o chaveamento.

QUARTAS DE FINAL (22, 23 e 24 de agosto ida e 29, 30 e 31 de agosto volta):

Racing ou Atlético Nacional x Boca Juniors ou Nacional (1)

Independiente del Valle ou Deportivo Pereira x Palmeiras ou Atlético MG (2)

Bolívar x Internacional (3)

Fluminense x Olimpia ou Flamengo (4)

SEMIFINAL (27 de setembro a 4 de novembro):

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL (4 de novembro):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Quais são os times brasileiros na Libertadores?

Fluminense e Internacional estão garantidos nas quartas de final enquanto o Athletico Paranaense perdeu para o Bolívar nos pênaltis e por isso está eliminado da Libertadores. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras ainda disputarão as oitavas de final em busca da classificação.

Na fase de grupos sete times brasileiros integraram o quadro de participantes: Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico PR e Atlético Mineiro, separados entre os oito grupos em pontos corridos.

O Corinthians terminou em terceiro lugar e por isso foi para a Sul-Americana enquanto os outros seis avançaram para as oitavas de final. Já o Athletico foi eliminado nos pênaltis e perdeu para o Bolívar. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e favorito ao título ao lado de Palmeiras, Fluminense e Internacional.

Flamengo : atual campeão, terminou em segundo lugar no grupo A com 11 pontos

: atual campeão, terminou em segundo lugar no grupo A com 11 pontos Internacional : ficou em primeiro lugar no grupo B com 12 pontos

: ficou em primeiro lugar no grupo B com 12 pontos Palmeiras : terminou em primeiro lugar no grupo C com 15 pontos

: terminou em primeiro lugar no grupo C com 15 pontos Fluminense : garantiu a liderança do grupo D com 10 pontos

: garantiu a liderança do grupo D com 10 pontos Corinthians : ficou em terceiro lugar no grupo E com sete pontos

: ficou em terceiro lugar no grupo E com sete pontos Athletico PR : terminou em primeiro lugar do grupo G com 13 pontos

: terminou em primeiro lugar do grupo G com 13 pontos Atlético MG: garantiu a vice-liderança do grupo G com 10 pontos

Qual é a premiação das quartas de final?

A premiação da Conmebol entrega para os times que se classificam das oitavas para as quartas de final da Libertadores R$ 12,1 milhões, o mesmo que US$ 2,3 milhões na cotação de agosto. Em cada nova fase que avançam, os clubes faturam novos valores para o seu cofre.

Os times que começam na fase preliminar e conseguem alcançar a final, por exemplo, vão ganhar mais do que aqueles que só entraram na fase de grupos entre os 32 elencos divididos entre oito grupos de quatro. A premiação da Conmebol funciona como uma recompensa por todo o esforço dentro de campo.

Veja a seguir a premiação para as etapas eliminatórias da Libertadores.

Oitavas de final: R$ 6,6 milhões

Quartas de final: R$ 8,9 milhões

Semifinal: R$ 12,1 milhões

Vice-campeão: R$ 36,7 milhões

Campeão: R$ 94,5 milhões

Quem ganhou a Libertadores em 2022?

O Flamengo conquistou o terceiro título da Libertadores em 29 de outubro de 2022 ao vencer o Athletico Paranense por 1 a 0 no Estádio Monumental, em Guayaquil, com gol de Gabigol. Além do elenco, disputaram a edição os brasileiros Palmeiras, Athletico, Atlético MG, Fortaleza, Corinthians, RB Bragantino, Fluminense e América Mineiro.

Na fase de grupos, o Rubro-Negro terminou em primeiro lugar no grupo H com 16 pontos, conquistados em cinco vitórias e um empate diante do Talleres, Universidad Católica e Sporting Cristal. Passou pelo Tolima, da Colômbia, nas oitavas de final (8x1 no agregado) e depois contra o Corinthians nas quartas (3x0 no agregado).

Na semifinal derrotou o Vélez (6x1 no agregado) enquanto na final esbarrou no Athletico, estreante em decisões da competição da Conmebol. No Equador, Gabigol acertou as redes nos acréscimos do primeiro tempo e deu o título para os cariocas.

Onde assistir as quartas de final da Libertadores?

Os confrontos das quartas de final da Libertadores serão transmitidos nos canais da Globo, ESPN e nas plataformas digitais Star Plus e Paramount Plus ao vivo. É possível assistir na televisão e também no aplicativo do celular, tablet, smartv ou computador.

O Grupo Globo retomou os direitos de transmissão da competição, responsável por transmitir na TV aberta um ou dois jogos por rodada. Já a ESPN é a única emissora que pode exibir os confrontos na TV paga em todo o território nacional.

As plataformas digitais Paramount+ e o Star Plus, ambos disponíveis para assinantes, também são opções para o torcedor acompanhar os jogos da Libertadores este ano.

