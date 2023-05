Corinthians x Independiente del Vall: onde assistir o jogo da Libertadores

Dia de jogo na Libertadores 2023! Corinthians e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 02 de maio de 2023, a partir das 21h, pela terceira rodada da Libertadores, na Neo Química Arena, em São Paulo. A seguir, confira todas as informações sobre a partida do Corinthians vs Independiente del Valle onde assistir. Os dois estão empatados com três pontos, indicando uma vitória e uma derrota cada.

Corinthians vs Independiente del Vall onde assistir

O jogo do Corinthians x Independiente del Vall terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+. Nenhum canal da TV vai passar o duelo contra o Independiente del Valle nesta terça-feira pela Libertadores.

É necessário ser cliente do serviço para assistir ao vivo o jogo. Confira o passo a passo a seguir que o portal DCI preparou para você.

1) Acesse o site www.paramountplus.com no computador ou aplicativo de sua preferência. Se já é assinante clique em "fazer login", localizado no alto do canto direito da tela. Caso contrário, vá em "assine paramount+".

2) Depois, clique em "continuar" e aí siga o passo a passo. Por mês, o valor é de R$ 14,90.

3) Ao finalizar o cadastro e a conta, entre no aplicativo da sua preferência e assista ao vivo o jogo.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

Horário: 21h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Paramount

Escalações de Corinthians x Independiente del Valle

O duelo desta terça-feira entre Corinthians e Independiente del Valle vai definir o caminho entre as equipes na fase de grupos. Se o Timão de Luxemburgo vencer assume a liderança, mas se o elenco visitante ganhar os três pontos poderá tomar a primeira posição. Dessa maneira, confira a provável escalação dos times hoje:

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Independiente del Valle: Wellington Ramírez; Carabajal, Schunke, García; Fernández, Ortiz, Pellerano, Medina Ortiz; Sornoza, Lautaro Díaz e Hoyos.

Grupo na Libertadores 2023

O Corinthians está com o Liverpool, Argentinos Juniors e o Independiente del Valle no grupo E pela fase de grupos da Libertadores. São seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para cada lado.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final da Libertadores.

GRUPO E - Libertadores

1 Argentinos Juniors - 6 pontos

2 Corinthians -3 pontos

3 Independiente del Valle - 3 pontos

4 Liverpool - 0 pontos

