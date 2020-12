Definido os confrontos da semifinal da Libertadores; confira os jogos

Boca Junior e Racing definiram nesta quarta-feira (23) a última equipe classificada à semifinal da Copa Libertadores. Logo depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, os Xeneize venceram em casa, no La Bombonera, por 2 a 0, e avançaram na competição. Adversário na próxima fase será o Santos, que eliminou o Grêmio nas quartas de final.

Boca vence Racing e chega à semifinal da Libertadores

O Boca Junior entrou na partida precisando reverter o placar do primeiro jogo. Na ida, a Academia venceu o duelo por 1 a 0, em Avellaneda, e para avançar os Xeneize então precisavam vencer por dois gols de diferença.

Precisando vencer, o Boca foi pra cima e logo aos 22 minutos, Eduardo Salvio abriu o marcador. Após cruzamento de Jara e desvio de Villa, o camisa 11 cabeceou e inaugurou o placar da partida.

O gol da classificação veio no segundo tempo. Salvio recebeu dentro da área, e ao encarar a marcação, foi derrubado por Lisandro López. O árbitro assinalou o pênalti, e na cobrança, Villa bateu com força no canto direito. Gol do Boca, e classificação garantida.

Confrontos da semifinal da Libertadores

Uma das semifinais da Libertadores já estava definida: Palmeiras x River Plate. Então agora, com a classificação do Boca, definiu-se o confronto de outro lado da chave. O Santos já estava classificado, e enfrentará o time de Miguel Ángel Russo.

As partidas no entanto não acontecem em 2020. A Conmebol divulgou a tabela dos jogos, mas ambos os confrontos ocorrem em janeiro do ano que vem.

Assim como em 2019 e 2018, chegam às semifinais, duas equipes brasileiras e duas argentinas. No entanto, diferente da temporada passada os confrontos serão Brasil x Argentina. Ao contrário do ano passado, onde Flamengo e Grêmio duelaram por uma vaga na final, e River Plate e Boca Junior a outra vaga.

Palmeiras x River Plate

Ida – 5/1, às 21h30, em Avellaneda

Volta – 12/1, às 21h30, no Allianz Parque

Santos x Boca Junior

Ida – 6/1, às 19h15, La Bombonera

Volta – 13/1, às 19h15, na Vila Belmiro.