Deportivo Lara x Bolívar: onde assistir e horário da Libertadores – 09/02

Dando início na fase preliminar da Libertadores, as equipes de Deportivo Lara x Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Agustín Tovar, na Venezuela. No jogo de ida, quem vencer ganha vantagem. Confira onde assistir o jogo da Libertadores hoje.

Onde assistir Deportivo Lara x Bolívar

O jogo da Pré-Libertadores entre Deportivo Lara e Bolívar tem transmissão do ESPN 4 (TV Paga) e Star + (Serviço de Streaming) a partir das sete e quinze da noite nesta quarta-feira para todo o Brasil.

A partida decisiva vai passar somente na TV por assinatura. Para ter acesso, basta entrar em contato com qualquer uma das operadoras ou, então, procurar a plataforma de streaming no site oficial (www.starplus.com) ou aplicativo.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Agustín Tovar, na Venezuela

TV: ESPN 4

Online: Star +

+ Resultado do jogo do Palmeiras

Deportivo Lara e Bolívar na Libertadores

Deportivo Lara: A equipe venezuelana entra em campo nesta quarta-feira disposto a dar o seu melhor, principalmente por jogar em casa tendo a força de sua torcida em peso. Pelo Campeonato Venezuelano, ficou em quarta posição com 11 pontos.

Bolívar: Do outro lado, o Bolívar aparece em primeiro lugar no grupo B do Campeonato Boliviano e, por isso, é o grande favorito no duelo de hoje na Pré-Libertadores. Por isso, deve escalar os seus melhores jogadores para levar para casa a vantagem.

Escalação do Deportivo Lara x Bolívar:

Deportivo Lara: Molleja; Mealan, España, Melean, Rodríguez, Chirinos; Perdomo, Segovia; Gómez, Castillo, Hérnandez, Rojas

Bolívar: Cordano; Sagredo, César, Bejarano; Villamil, Chávez Cruz, Justiniano, Patito Rodríguez, Fernández, Bruno Sávio, Chico

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.