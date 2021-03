Ferroviária x América de Cali: onde assistir final da Libertadores – 21/3

As meninas do Ferroviária decidem o título da Copa Libertadores Feminina 2021, neste domingo (21) diante do América de Cali. Em decisão no Estádio José Amalfitani, na Argentina, as brasileiras buscam o sonhado caneco, após eliminarem a Universidad de Chile, na semifinal.

Por outro lado, as colombianas deixaram o Corinthians pelo caminho, ao vencerem nos pênaltis. Marcada para às 19h45 (horário de Brasília), a final terá transmissão ao vivo na tv brasileira.

Onde assistir final da Libertadores feminina?

Ferroviária x América de Cali – onde assistir ao vivo: Band e Facebook da Conmebol Libertadores

A grande final da Copa Libertadores Feminina terá transmissão da tv aberta brasileira Isso porque a Band exibe o duelo ao vivo para todo o país, a partir das 19h45. No entanto, o Facebook da Conmebol também exibe a decisão, na internet.

Como os clubes chegam para a final?

Com uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase, a Ferroviária classificou-se para às quartas de final como segunda colocada do Grupo D. No mata-mata, a equipe de Araraquara venceu o River Plate por 1 a 0 e chegou à semi para enfrentar as chilenas. Logo depois de empate no tempo regulamentar, a decisão ficou para os pênaltis com vitória das brasileiras por 7 a 6.

Esta será a terceira final de Libertadores da equipe do interior de São Paulo. Em 2015, o clube venceu o torneio ao derrotar o Colo-Colo na decisão, e em 2019, ficou com o então vice ao perder para o Corinthians na finalíssima.

Assim como o Ferrinha, o América de Cali chegou às quartas após o segundo lugar, mas no Grupo A. As colombianas estavam na mesma chave do Corinthians, e inclusive, perderam para as meninas do Timão, por 3 a 0, na primeira fase.

A derrota foi a única da equipe até então e com a vaga enfrentou o Boca Juniors, vencendo o duelo por 2 a 1. Na semi, novamente o Alvinegro apareceu no caminho das colombianas, que no entanto levaram a melhor. A equipe perdia o jogo até os minutos finais, mas conseguiu o empate. Nas penalidades, vitória por 7 a 6 e eliminação das meninas do Corinthians, favoritas no torneio.

Qual a provável escalação da final da Libertadores?

Ferroviária : Luciana; Monalisa, Yasmin, Ana Alice e Barrinha; Nicoly, Luana, Carol Tavares e Sochor; Aline Milene e Lurdinha.

: Luciana; Monalisa, Yasmin, Ana Alice e Barrinha; Nicoly, Luana, Carol Tavares e Sochor; Aline Milene e Lurdinha. América de Cali: Tapia; Ocampos, Arias, Castañeda e Basanta; Martínez, Pineda e Usme; Ospina, Bonilla e Robledo.

Onde será Ferroviária x América de Cali?

A Argentina sedia a Copa Libertadores Feminina 2021 e a grande decisão está marcada para o Estádio José Amalfitani, mas a partir das 19h45 (horário de Brasília).

+ Neymar compra mansão de Claudia Raia por R$ 13 milhões