Final da Libertadores feminina 2021: data, horário e onde assistir

A final da Libertadores feminina 2021 já está definida. Após golear o Nacional, do Uruguai, por 8 a 0, o Corinthians se classificou para a decisão e enfrenta o Santa Fé, da Colômbia. A equipe colombiana eliminou as brasileiras da Ferroviária nos pênaltis por 4 a 2 e encaram o Timão no próximo domingo, 21, a partir das 20h.

Onde será a final da Libertadores feminina 2021?

A final da Libertadores feminina 2021 será realizada no Estádio Gran Parque Central, localizado em Montevidéu, capital do Uruguai. Além da decisão do torneio feminino, a cidade recebe a disputa do título masculino entre Flamengo x Palmeiras, dia 27 de novembro, e a final da Sul-americana, dia 20.

A principal competição futebolística feminina no continente ocorreria no Chile, da fase de grupos à semifinal. No entanto, a Conmebol decidiu mudar o local e o torneio passou a ser realizado no Paraguai. Apenas a decisão do título será no país uruguaio.

Onde assistir a final da Libertadores feminina 2021 ?

Para esta temporada, o Grupo Disney adquiriu os direitos de transmissão das partidas da Libertadores Feminina 2021 e irá transmitir a final na FOX Sports.

Outra opção para os torcedores, será acompanhar pela Conmebol TV, serviço de assinatura da própria organizadora, que exibe os duelos no pay-per-view. Por fim, o torcedor pode assistir pelo Facebook Watch da Conmebol, que transmite os confrontos.

Corinthians feminino pode fazer história

Com a classificação para a final da Libertadores 2021, as meninas do Alvinegro podem fazer história. A equipe é a atual vencedora do Campeonato Brasileiro – derrotou o Palmeiras na decisão. No entanto, o clube também disputa o título do Campeonato Paulista com o São Paulo.

Em caso de vitória no Estadual e no torneio internacional, o Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a ter uma Tríplice Coroa no futebol feminino. O time também tem a possibilidade de conquistar a América pela terceira vez. Venceu o torneio em 2019, mas também ergueu a taça em 2017 em parceria com o Audax.

Quais os maiores campeões da Libertadores feminina?

Até então, 12 edições da competição ocorreram. A equipe brasileira do São José-SP é a maior vencedora, mas com três títulos conquistados (2011, 2013 e 2014). Já o Santos (2009 e 2010) e a Ferroviária (2015 e 2020) possuem então dois canecos cada.

O Corinthians, que chega a final da Libertadores feminina 2021, tem um título em 2019 e outro em 2017 em parceria com o Audax. Entre as equipes de outras nacionalidades, o Colo-Colo (Chile) venceu em 2012, o Sportivo Limpeño (Paraguai) faturou em 2016 e, por fim, o Atlético Huila (Colômbia) ganhou a edição de 2018.