Flamengo e Corinthians como assistir online a Libertadores (09/08)

No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Corinthians em 2 a 0, com gols de Gabigol e Arrascaeta

Valendo a decisão na Libertadores, o torcedor quer saber as informações de como assistir online o jogo entre Flamengo e Corinthians. A partida nesta terça-feira, 9 de agosto, vai começar às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta nas quartas de final da competição.

Com transmissão do canal do SBT e Conmebol TV, o torcedor também tem a oportunidade de acompanhar online a partida pelo celular ou até mesmo no computador.

Flamengo e Corinthians como assistir online hoje?

O jogo do Flamengo e Corinthians hoje vai passar no canal do SBT e Conmebol TV, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Através do canal principal ou entre as afiliadas, o SBT exibe o clássico das nações para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos.

No entanto, existe também a opção para quem não pode acompanhar pela TV e gostaria de assistir online. Para isso, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite o duelo de graça aos usuários. Basta acessar o portal, clicar no ícone em vermelho na parte superior à esquerda, e apertar o player. O torcedor não paga nada para assistir.

Outra opção é o SBT Vídeos, aplicativo para celular do canal com disponibilidade para Android e iOS. A plataforma está disponível para smartphone, tablet e computador.

Para o torcedor que é assinante da TV paga, pode acompanhar através dos aplicativos do NOW, DirecTV GO ou no Sky Play. Basta acessar com o login do usuário e a senha.

Isso porque a Conmebol TV só está disponível nas TV’s da Sky, DirecTV GO ou Claro/Net. Para ter acesso aos aplicativos de cada uma, nenhum valor extra é cobrado.

Como foi a primeira partida entre Flamengo e Corinthians?

O primeiro jogo das quartas de final entre Flamengo e Corinthians aconteceu na última quarta-feira, na Neo Química Arena, capital paulista, com a vitória ao Rubro-Negro.

Logo no primeiro tempo, o clube carioca dominou a partida e abriu o placar aos 37 minutos com Arrascaeta, deixando o goleiro Cássio sem chances.

O Corinthians melhorou no segundo tempo, mas não o necessário para mudar o resultado. Aos 6 minutos, Gabriel Barbosa aproveitou e ampliou para o Flamengo. Até o fim do segundo tempo, o Timão não conseguiu reverter o placar e a vitória ao grupo visitante garantiu-lhe a vantagem nas quartas de final.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre Corinthians e Flamengo.

Tem gol fora na Liberadores 2022?

Não tem gol fora de casa na Libertadores de 2022. O critério foi excluído do regulamento das competições pela Conmebol no ano passado, pelo próprio presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

Chamado de ‘gol qualificado’, o método foi responsável pela classificação do Palmeiras na edição passada, após empatar com o Atlético Mineiro em 1 a 1 no Mineirão, pelo jogo de volta na semifinal. No primeiro confronto, empate sem gols.

Em caso de empate na soma dos placares dos jogos de ida e volta, a disputa de pênaltis será iniciada. De acordo com a regra da competição, as cobranças devem começar 10 minutos após o fim do segundo tempo.

Semifinal da Libertadores

Flamengo e Corinthians vão enfrentar Talleres ou Vélez na semifinal da Libertadores. No primeiro confronto entre os argentinos, o Vélez venceu por 3 a 2, jogando em casa.

O chaveamento foi feito pela Conmebol em maio de 2022, quando a entidade sorteou os confrontos para as oitavas de final, a primeira fase do mata-mata da competição. Depois, quem vencer a semifinal está garantido na final da Libertadores para brigar pelo título.

Do outro lado, Athletico enfrenta o Estudiantes e o Atlético Mineiro e Palmeiras protagonizam o clássico. Confira a seguir o chaveamento completo da Libertadores em 2022.

