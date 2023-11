Flu x Boca: final da Libertadores vai passar na Globo hoje?

A final da Libertadores ocorre neste sábado, 3, entre Boca Juniors e Fluminense. Os dois times entram em campo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h (horário de Brasília), e os torcedores que não comparecerem ao estádio poderão acompanhar a partida em tempo real na TV Globo, Star+ e ESPN.

TV Globo exibe final da Libertadores 2023 ao vivo

Na TV Globo, a partida terá narração de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores, Junior, Diego Ribas e Ana Thais Matos. A cobertura em campo fica com os repórteres Eric Faria e Edson Viana.

Essa é a segunda vez que o Fluminense irá disputar a final da Libertadores. A primeira foi em 2008, contra o LDU, mas foi derrotado pelo time equatoriano e terminou o campeonato como vice. Já o Boca Juniors, da Argentina, é a segunda equipe com mais vitórias, levando o troféu para casa seis vezes - o último foi em 2007.

Os espectadores que preferem acompanhar o jogo pela televisão só precisam ligar na Globo no horário da partida. Além da transmissão do duelo, a emissora também faz um "esquenta" para o confronto a partir das 16h20, horário de Brasília, que mostrará a concentração de torcedores do Fluminense no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Também haverá exibirá a manifestação da torcida do Boca Juniors diretamente da Argentina.

Como assistir a final da Libertadores no Globoplay

A transmissão também será feita pelo Globoplay, que libera o sinal gratuitamente não assinantes cadastrados. O público que não estiver em frente à televisão na hora da partida só precisa baixar o aplicativo no smartphone ou acessar a plataforma através do navegador.

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador do seu smartphone ou, se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, clique no canto superior direito para abrir a aba de fazer login ou se cadastrar. Se você já usou o Globoplay outras vezes e tem cadastro, só precisa preencher os campos de e-mail e senha. Também é possível entrar na plataforma usando as contas do Facebook, Apple ou Google inserindo os dados usados nessas redes.

Já os novos devem clicar em ‘cadastre-se’ e preencher os seguintes campos: nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: depois de concluir essa etapa, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’. A transmissão começará em poucos segundos.

Transmissão na ESPN

Na ESPN, a final da Libertadores será narrada por Paulo Andrade, com comentários de Paulo Calçade e Zinho. A cobertura também contará com Daniela Boaventura, Pedro Ivo Almeida, Fernando Campos, Bruno Vicari, Rafael Marques e Djalminha, que farão entradas ao vivo diretamente do Maracanã, palco da decisão.

Os espectadores que estão ansiosos para a partida podem sintonizar no canal a partir das 11h, horário de Brasília, para acompanhar o pré-jogo, que mostra como está a expectativa dos torcedores.

O canal está disponível para assinantes de TV à cabo ou na plataforma de streaming Star+. Em ambas as opões, é necessário ter um plano pago para ter acesso ao conteúdo.

ESPN

Claro TV: 71 (SD) e 571 (HD)

Sky: 197 (SD) e 597 (HD)

NET: 71 (SD) e 571 (HD)

Oi TV: 111 (HD)

Star+

No Star+, a narração também será feita por Paulo Andrade, com a cobertura da equipe da ESPN. O valor da assinatura é de R$ 40,90 mensais, que dá direito a todo o catálogo da plataforma sem anúncio. O segundo pacote custa R$ 55,90 e dá direito ao Disney+.

Star+

Passo 1: acesse o Star+ no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOs e Android.

Passo 2: se você já tem uma conta, clique em 'entrar' no canto superior direito e insira os dados de login. Se não, será necessário adquirir um dos planos clicando em 'assine agora'. Opte por um dos planos e insira a forma de pagamento.

Passo 3: clique em 'concordar e assinar' para concluir a assinatura. Depois de feita a cobrança, procure pelo sinal da Libertadores no campo de busca.