Corinthians campeão Libertadores feminina; veja o placar final

O Corinthians feminino é campeão da Copa Libertadores 2023. Na despedida do técnico Arthur Elias, que agora assume a Seleção Brasileira Feminina, as Brabas venceram o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado, 22 de outubro, no Estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia, e conquistaram quarto título na competição. Veja abaixo o resultado do jogo.

Resultado do jogo do Corinthians feminino x Palmeiras

A equipe corinthiana venceu a decisão do torneio internacional por 1 a 0 e conquistou a taça da Libertadores. Millene foi quem fez o gol da vitória, após Vic Albuquerque perder um pênalti. O ponto baixo da final foi o espetáculo esvaziado: apenas 3.580 pagantes nas arquibancadas de um estádio com capacidade para quase 40 mil pessoas.

O jogo começou em ritmo intenso, com o Corinthians pressionando e mantendo a marcação alta. A equipe treinada por Arthur Elias "empurrava" o Palmeiras para a defesa e chegava com facilidade ao gol, mas desperdiçava chances. Assim como Vic Albuquerque, que chutou na trave um pênalti marcado aos 13min, após Camilinha fazer falta em Gabi Portilho na entrada da área.

Vic, que já tinha perdido um pênalti na disputa da semifinal contra o Internacional, esperou até o último minuto a goleira Amanda Souza definir um canto, mas tirou muito e acertou a trave. A partir do erro, o Palmeiras se soltou mais e, com Bia Zaneratto comandando as ações de ataque, saiu da defesa e cresceu na parte ofensiva.

Mas a pressão das Palestrinas durou pouco e, aos 29min, as Brabas marcaram um gol. Millene começou a jogada, tocou para Gabi Portilho, que devolveu para ela na entrada da área. Millene tirou duas marcadoras e bateu firme de esquerda. O primeiro tempo ainda teve um lance em que Tamires foi atingida no rosto e precisou de atendimento médico após forte sangramento.

No segundo tempo, o clima de derby paulista prevaleceu e a arbitragem - em noite desastrosa, muito confusa e lenta nas decisões - precisou controlar o jogo com cartões amarelos. Muitas faltas dos dois lados e, aos 20min, o Corinthians teve a zagueira Tarciane expulsa após receber o segundo cartão amarelo por falta em Bia Zaneratto. A defensora ainda demorou a deixar o campo pedindo revisão da jogada, o que irritou as jogadores do Palmeiras.

A expulsão fez as Palestrinas crescerem no jogo, dominarem as bolas no campo de ataque e pressionarem o Corinthians a defender a entrada da área. Aos 89min, a goleira Letícia fez um milagre ao defender no ângulo uma bola batida da entrada da área por Laís Estevam. O Palmeiras ainda teve duas grandes chances, aos 94 e 95min, mas parou em Lelê e na zaga do Corinthians.

O time do Corinthians feminino do técnico Arthur Elias entrou em campo com Letícia Izidoro; Katiuscia, Tarciane e Mariza; Jaqueline Ribeiro, Gabi Zanotti, Duda Sampaio e Yasmim; Jheniffer Cordinali, Millene Fernandes e Tamires.

Quais os maiores campeões da Libertadores feminina?

Com quatro taças, o Corinthians é o maior campeão da Libertadores feminina, passando na frente do São José-SP que tem três títulos. Assim, o Timão feminino é o primeiro tetracampeão com um estilo de jogo ofensivo e um dos mais elogiados na América do Sul.

VEJA TODOS OS CAMPEÕES DA LIBERTADORES FEMININA

2009 Santos

2010 Santos

2011 São José - SP

2012 Colo-Colo (CHI)

2013 São José - SP

2014 São José - SP

2015 Ferroviária

2016 Sportivo Limpeño (PAR)

2017 Corinthians

2018 Atlético Huila (COL)

2019 Corinthians

2020 Ferroviária - SP

2021 Corinthians

2022 Palmeiras

2023 Corinthians