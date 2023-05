Hora e canal: onde assistir jogo do Palmeiras hoje na Libertadores – 24/05

Time alviverde busca a liderança do seu grupo nesta quarta-feira contra o Cerro Porteño, lanterna do grupo

Pela quarta rodada do grupo C na Libertadores, o jogo do Palmeiras é contra o Cerro Porteño nesta quarta-feira, 24 de maio, no Estádio General Pablo Rojas, às 19h (Horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto abaixo.

O alviverde está empatado com o Bolívar no grupo com seis pontos. A vitória pode colocar o elenco brasileiro na liderança com vantagem.

Quem vai transmitir jogo do Palmeiras hoje

A partida entre Cerro Porteño e Palmeiras será transmitida ao vivo na ESPN e Star Plus nesta quarta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo da Libertadores.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente do Star Plus pode sintonizar a plataforma de streaming e curtir a rodada da Libertadores em qualquer lugar do Brasil pelo computador ou celular, tablet e smartv.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: ESPN e Star +

Escalações de Cerro Porteño x Palmeiras

Todo e qualquer ponto na fase de grupos da Libertadores é importante para as equipes. Por isso, os treinadores de Cerro Porteño e Palmeiras vão escalar os jogadores titulares do plantel nesta quarta-feira.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Patiño, Piris da Motta, Báez; Aquino, Lucena, Viera, Carrizo; Morales e Diego Churín.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Piquerez, Mayke; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Como está o grupo do Palmeiras?

Em segundo lugar na tabela de classificação, o Palmeiras está empatado com o Bolívar em seis pontos. O resultado positivo nesta quarta-feira, contra o lanterna Cerro Porteño, pode colocar o alviverde na liderança do grupo e dar a vantagem ao elenco.

Para isso acontecer, o Palmeiras terá que descontar a diferença no saldo de gols com o Bolívar. Os brasileiros somam duas vitórias e uma derrota, com cinco gols marcados e quatro sofridos, além de buscar a segunda vitória fora de casa no torneio.

O Cerro, por outro lado, só tem três pontos e busca escapar da lanterna do grupo. São uma vitória e duas derrotas entre três partidas disputadas.

GRUPO C

1 Bolívar – 6 pontos

2 Palmeiras – 6 pontos

3 Barcelona – 3 pontos

4 Cerro Porteño – 3 pontos

