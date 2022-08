Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Corinthians e Flamengo hoje na Libertadores (02/08)

O horário do jogo do Corinthians e Flamengo hoje vai ser às 9 e meia da noite, horário de Brasília. Jogando na Neo Química Arena, as equipes se enfrentam nesta terça-feira, 2 de agosto, na partida de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal aberto.

Horário do jogo do Corinthians e Flamengo hoje

O horário do jogo do Corinthians e Flamengo hoje é 21h30, horário de Brasília, diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo terá transmissão do SBT e Conmebol TV, além do site da emissora e aplicativos de streaming.

O SBT exibe a partida da Libertadores para todos es estados do Brasil na TV aberta, tanto a emissora principal como afiliadas. A narração é de Téo José, e os comentários são de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos.

Pela TV fechada, o canal da Conmebol exibe o confronto para as operadoras Sky, DirecTV GO e Claro. É necessário obter o pacote do futebol por valor extra na mensalidade. Online, o site do SBT (www.sbt.com.br) e o aplicativo do SBT Vídeos retransmitem o jogo.

O Corinthians venceu o Boca Juniors nas oitavas de final, enquanto o Flamengo superou o Tolima com oito gols no agregado.

Informações do jogo do Corinthians x Flamengo hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT, SBT Vídeos, Site do SBT e Conmebol TV

Arbitragem: Patrício Loustau

Escalações de Corinthians e Flamengo:

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Maycon, Willian; Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira. Renato Augusto e Paulinho são desfalques.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Junior. Bruno Henrique, Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves continuam fora.

Corinthians x Flamengo estatísticas

O confronto entre Corinthians e Flamengo é considerado um dos grandes clássicos do futebol nacional. Também chamado de Encontro das Nações ou Clássico das Multidões, trata-se das duas maiores torcidas do país torcendo por seus queridos times.

Segundo as estatísticas divulgadas pela assessoria do clube paulista, Corinthians e Flamengo já se enfrentaram por 142 oportunidades, sendo 53 vitórias para o Timão, 30 empates e 59 para o Rubro-Negro.

Só no Brasileirão são 71 jogos disputados, com 24 vitórias ao Corinthians, dezoito empates e 29 triunfos ao Flamengo dentro e fora de casa.

Por outro lado, na Libertadores foram quatro confrontos, com duas vitórias ao Flamengo, um empate e um triunfo ao Corinthians. A partida memorável entre os dois no torneio foi em 2010, quando o Rubro-Negro eliminou o rival após Vagner Love deixar tudo igual na segunda partida, garantido com o gol fora de casa.

Relembre a partida da Libertadores de 2010.

