Horário do jogo do Corinthians feminino na Libertadores hoje – 12/10

Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians feminino enfrenta o Libertad Limpeño nesta quinta-feira, 12 de outubro, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, na Colômbia. O jogo começa às 17h (de Brasília) e vai ser importante para a equipe paulista se classificar para a próxima fase.

4 formas de assistir o jogo do Corinthians feminino hoje

Para assistir a batalha entre Libertad Limpeño e Corinthians feminino hoje é só sintonizar os canais Sportv 2 e Bandsports, na TV paga, o canal GOAT no Youtube ou a plataforma de streaming Pluto TV. A partida começa às 17h, horário de Brasília, e está disponível em todos os estados do país.

Dá para assistir na televisão e também no serviço de streaming pela internet.

Assistir o jogo no SPORTV 2

O canal Sportv 2 está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, por isso só quem é assinante é que pode acompanhar o jogo do Corinthians feminino na Libertadores hoje.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do canal em tempo real.

Corinthians na BANDSPORTS

Outro canal pago que vai transmitir a partida da Libertadores feminina é o Bandsports, disponível somente para quem tem a TV fechada em casa. A emissora está disponível na Sky, Claro, Oi, Vivo e também no DirecTV GO.

A equipe responsável pela cobertura não foi divulgada.

Assistir o Corinthians feminino no GOAT NO YOUTUBE

Para quem não é assinante da TV paga, a opção é assistir de graça no canal GOAT no Youtube. Não precisa ser assinante ou inscrito para ter acesso às imagens da partida, a plataforma disponibiliza a cobertura para todos os usuários e com narração em português.

Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo em seu aparelho com internet, procure por 'GOAT' e clique na primeira opção. Depois, vá até a aba 'ao vivo' e procure pelo jogo do Corinthians feminino.

PLUTO TV

O serviço de streaming Pluto TV é 100% gratuito. Tudo o que o torcedor precisa fazer é clicar em 'login' e se inscrever com email e senha. Em seguida, volte ao menu principal com a programação completa de canais e clique no ícone da transmissão para o jogo de Libertad Limpeño e Corinthians no horário marcado.

O Pluto TV é gratuito porque ele fatura com os anúncios vinculados durante a programação. Também dá para acompanhar a programação no aplicativo do celular, Android ou iOS, smartv ou tablet.

Relembre quando foi o último título do Corinthians masculino

Qual é a escalação do Corinthians feminino hoje?

O treinador Arthur Elias, anunciado como o novo comandante da Seleção Brasileira de futebol feminino, terá a sua disposição as principais jogadoras do elenco alvinegro. Os destaques ficam com Gabi Portilho, Vic Albuquerque, Tarciane, Tamires e Duda Sampaio.

A goleira Letícia, a lateral Tamires e a meia Duda Sampaio representaram a Seleção Brasileira na Austrália e Nova Zelândia no ano passado, durante a Copa do Mundo da FIFA, com o elenco eliminado na fase de grupos. Mesmo com o resultado, conseguiram mostrar o potencial do futebol brasileiro.

A veterana Tamires já disputou três Copas do Mundo, assim como a goleira Letícia, mas esta foi a primeira vez que vestiu a camisa titular do Brasil no torneio. Outro potencial do Corinthians é a atacante Jhennifer, artilheira do Brasileirão com 11 gols, e a meia Vic Albuquerque, com nove marcações.

Escalação do Corinthians hoje: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Andressa, Isabela; Ju Ferreira, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Jhennifer.

Quantas Libertadores feminina o Corinthians tem?

O Corinthians é tricampeão da Copa Libertadores de futebol feminino, vencedor nas edições de 2017, 2019 e 2021, empatado em número de títulos com o São José, também do estado de São Paulo. O elenco, que irá disputar pela última vez com o treinador Arthur Elias, busca a sua quarta taça para se isolar na lista de maiores campeões.

A primeira conquista veio em 2017, ainda sob a parceria com o Audax. Terminou em primeiro lugar na fase de grupos com nove pontos, venceu o Cerro Porteño na semifinal por 3 a 0, e superou o Colo-Colo na final nos pênaltis, conquistando o seu primeiro título internacional.

Já em 2019, sob o nome do Corinthians, ocupou a liderança do seu grupo com sete pontos, passou pelo Sporting Morning nas quartas de final por 2 a 0, superou o América de Cali em 4 a 0 na semifinal, e ganhou do também brasileiro Ferroviária na decisão por 2 a 0, no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

Já em 2021, com Arthur Elias, o Corinthians fez uma campanha impecável. Fechou em primeiro na fase de grupos com nove pontos, ganhou do Alianza Lima nas quartas de final por 3 a 1, passou pelo Nacional na semifinal em goleada de 8 a0, e por fim passou por cima do Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, para a conquista do tricampeonato na Libertadores.

