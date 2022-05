Confira o horário do jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Corinthians hoje – oitavas da Libertadores

Valendo a classificação para as oitavas da Libertadores, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, 17 de maio, pela penúltima rodada do grupo E, em La Bambonera, em Buenos Aires, na Argentina. Para não perder nenhum lance e ficar por dentro das informações, confira a seguir qual é o horário do jogo do Corinthians hoje.

Uma vitória do Corinthians garante a classificação até a próxima fase. Se empatar, deixa a vaga praticamente encaminhada. Se perder, aí terá de resolver na próxima rodada.

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje na Libertadores?

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, diretamente de La Bambonera, em Buenos Aires, na Argentina.

A transmissão no Brasil segue o horário de Brasília, começando a partir das nove e meia da noite. Na Argentina, entretanto, a bola vai rolar no mesmo horário já que não existe diferença no fuso horário.

O Estádio La Bambonera, em Buenos Aires, é um dos mais conhecidos do país. Emblemático, tem capacidade para 54 mil torcedores, prometendo casa cheia nesta terça-feira em clássico do futebol sul-americano.

O espaço é a casa do Boca Juniors, o que torna tudo ainda mais difícil para visitantes enfrentarem o grupo argentino em sua casa.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Boca Juniors e Corinthians hoje vai ser transmitido ao vivo no SBT, ESPN e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Na TV aberta, o canal do SBT é o grande responsável por exibir as emoções da Libertadores nesta terça-feira ao estado de São Paulo e para as cidades de Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba no estado do Paraná. De maneira gratuita, a narração vai ser de Téo José e comentários de Emerson Sheik e Mauro Beting.

No site do SBT (www.sbt.com.br), a plataforma retransmite as imagens do jogo também de graça. Basta acessar o site e encontrar a transmissão ao vivo.

Para quem já está acostumado, o canal da ESPN, na TV fechada, também vai transmitir o clássico sul-americano ao vivo para todo o Brasil. Porém, apenas assinantes tem acesso completo na emissora, assim como o serviço de streaming Star +.

Informações do jogo do Corinthians hoje

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: La Bambonera, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: SBT, ESPN e Star +

Escalação do Corinthians e Boca Juniors hoje

O técnico Vitor Pereira, do Corinthians, terá como baixa para o jogo desta terça-feira os jogadores Luan, Fagner, João Pedro e Paulinho, todos lesionados e já em trabalho de recuperação no departamento médico.

Isso significa que Giuliano, Fábio Santos e Gustavo Mosquito deverão ser titulares hoje contra o Boca.

Escalação do Corinthians: Cássio; Gil, Fábio Santos, Gil, João Victor; Du Queiroz, Gustavo Mosquito, Maycon, Giuliano; Lucas Piton, Róger Guedes e Jô. Técnico: Vitor Pereira

Para os argentinos, a dupla Marcos Rojo e Villa estão suspenso e por isso não podem entrar em campo nesta terça.

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Fabra, Figal, Zambrano, Advíncula; Varela, Ramírez, Salvio, Romero, Fernández; Vázquez. Técnico; Sebastián Battaglia

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.