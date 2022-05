Horário do jogo do Corinthians hoje x Always Ready na Libertadores (26)

Horário do jogo do Corinthians hoje x Always Ready na Libertadores (26)

É tudo ou nada para o Timão hoje. Jogando em casa contra o Always Ready, na Neo Química Arena, o Alvinegro busca os três pontos pela última rodada do grupo E na Libertadores, a partir das 21 horas dessa quinta-feira. Além do horário do jogo do Corinthians, anote como assistir o duelo ao vivo e até de graça.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians x Always Ready está marcado para às 21 horas de hoje, quinta-feira. A disputa da sexta rodada da fase de grupos será na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo.

Procurando onde assistir o jogo do Corinthians hoje na Libertadores DE GRAÇA? Se você quer curtir todas as emoções do Timão em campo, deve sintonizar a ESPN, Star + ou o Facebook Watch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

O canal da Libertadores no Facebook Watch disponibiliza a transmissão totalmente de graça para os torcedores do alvinegro através da rede social. Basta entrar com o login e a senha, procurar pelo canal e curtir.

Pela TV fechada, o canal da ESPN é a opção para aqueles que preferem curtir jogo de futebol através do televisor de sua casa. A emissora, porém, está disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o jogo pode ser encontrado na plataforma da Star +, serviço de streaming, somente para assinantes.

Informações do jogo Corinthians x Always Ready hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Jose Argote (Venezuela)

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

+Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

Escalação Corinthians e Always Ready – Libertadores 2022

Escalação do Corinthians: Cássio; João Pedro, Robson Bambu, Gil, Lucas Píton; Maycon, Du Queiroz, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Júnior Moraes e Adson (Roger Guedes). Técnico: Vitor Pereira

Escalação do Always Ready: Giménez; Flores, Cabrera, Martínez; Blanco, Jonathan Darwin, Árabe, Chaumcero, Adrián Rodriguez, Cristaldo; Torres. Técnico: Eduardo Villegas

Buscando carimbar o passaporte até as oitavas da Libertadores, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira com toda a confiança necessária para alcançar o seu objetivo. Mesmo com baixas, o técnico Vitor Pereira deve manter a escalação titular, além de contar com o apoio da torcida em peso em casa.

Do outro lado, o Always Ready não tem mais chances de chegar até o mata-mata da Libertadores, mas tem possibilidade de se classificar até a Sul-Americana se vencer o seu confronto e o Boca Juniors perder na rodada, já que é o principal adversário.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro entre os times.