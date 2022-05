Saiba onde assistir e qual o horário do jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Time do Palmeiras recebe o Emelec nesta quarta-feira pela quinta rodada da competição; alviverde já está classificado para as oitavas de final

Horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores e transmissão (18/05)

Horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores e transmissão (18/05)

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras recebe o Emelec nesta quarta-feira, 18 de maio, no Allianz Parque, na capital paulista, em confronto válido pela quinta rodada do grupo A na primeira fase. Para não perder nenhum lance, confira as informações de qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje.

Qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje na Libertadores?

O horário do jogo do Palmeiras hoje é a partir das 19h, pelo horário de Brasília, diretamente de São Paulo.

A transmissão vai começar a partir das sete da noite, seguindo o horário de Brasília nos principais estados. Torcedores que moram em estados com o seu próprio fuso horário, como é o caso do Acre e Mato Grosso, devem estar atentos para as mudanças no horário.

O Allianz Parque, a casa do Palmeiras, é o palco para o embate desta quarta-feira na Libertadores. O estádio tem capacidade para 45 mil torcedores, onde mesmo com o frio da cidade de São Paulo, promete casa cheia com torcedores levantando o clube do começo ao fim.

O espaço também é utilizado para shows e eventos. É o antigo Estádio Parque Antártica.

Palmeiras e Emelec onde assistir?

O jogo do Palmeiras e Emelec hoje vai passar ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é responsável por passar todas as emoções do jogo da Libertadores nesta quarta-feira para todo o Brasil. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, que também retransmite as imagens do jogo de hoje em sua plataforma, seja para celular, tablets, computador ou na smart TV.

Para tornar-se membro, você pode procurar o site (www.starplus.com) e conhecer os pacotes e valores disponíveis.

Palmeiras x Emelec

Data: 18/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: ESPN e Star +

Provável escalação do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deve poupar alguns dos seus principais jogadores. Como o time alviverde já está classificado para as oitavas de final, o elenco apenas cumpre tabela e, por isso, permite que o comandante rode os seus jogadores em campo.

Os atletas Luan, Jailson, Gabriel Veron, Piquerez e Mayke são os desfalques do Palmeiras para o confronto desta quarta, lesionados e em trabalho no departamento médico.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Jorge, Gustavo Gómez; Danilo, Atuesta, Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira