Horário do jogo do RB Bragantino hoje na Libertadores 2022 – transmissão

Disputando a penúltima rodada da Libertadores no grupo C, o RB Bragantino recebe o Estudiantes nesta terça-feira, 17 de maio de 2022, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com transmissão ao vivo. Confira todas as informações e saiba qual é o horário do jogo do RB Bragantino hoje a seguir.

Horário do jogo do RB Bragantino hoje na Libertadores?

O jogo do RB Bragantino hoje vai começar às 19h15, pelo horário de Brasília, diretamente de Bragança Paulista, no estado de São Paulo.

A transmissão segue o horário de Brasília, começando a rodada a partir das sete e quinze da noite. Entretanto, alguns estados do Brasil seguem o seu próprio fuso horário, como é o caso do Acre, Roraima e Mato Grosso. Por isso, o torcedor que mora nestas regiões deve permanecer atento.

O Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, é a casa do Bragantino, especialista em receber todos os confrontos, desde os mais fáceis até os decisivos, como é o caso desta terça-feira.

O espaço tem capacidade para receber 15 mil torcedores, prometendo casa cheia.

Onde assistir jogo do RB Bragantino x Estudiantes

Onde assistir o jogo do RB Bragantino e Estudiantes hoje vai ser no canal ESPN e Star +, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é responsável por exibir as emoções da Libertadores nesta terça-feira diretamente pela TV fechada. Isso significa que apenas os assinantes podem acompanhar pela televisão ao vivo.

Outra opção é o Star +, para quem prefere assistir online ou não tem a TV paga. Pelo valor de R$32,90, o torcedor pode ter acesso na programação direta da ESPN, assistindo os principais jogos de futebol e outros esportes, como é o caso da Libertadores hoje.

Informações do jogo do RB Bragantino hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: ESPN e Star +

RB Bragantino x Estudiantes palpites

Observando o quesito histórico nos últimos jogos, o Estudiantes faz uma melhor campanha na Libertadores. Já classificado, o elenco argentino busca a vitória nesta terça-feira para se manter na primeira posição e seguir assim até a última rodada.

Porém, o time do RB Bragantino precisa vencer o confronto se quiser continuar vivo na competição. O elenco de Mauricio Barbieri, entretanto, não vence há quatro jogos. Por isso, terá de suar a camisa hoje.

O jogo desta terça-feira será equilibrado, com muito bom futebol em campo para os dois lados. O empate pode ser um resultado provável.