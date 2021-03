Independiente del Valle e Unión Española: onde assistir ao vivo – 16/3

Independiente del Valle e Unión Española disputam uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Nesta terça-feira (16), os clubes se enfrentam no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo da volta da fase dois do torneio. Com vitória dos chilenos por 1 a 0, na semana passada, clube precisa apenas do empate para avançar.

Independiente del Valle e Unión Española: assistir ao vivo

Onde assistir Independiente del Valle x Unión Española: CONMEBOL TV

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Del Valle e Unión Española, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Libertadores. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês. Mas, além de alguns jogos da Libertadores, o canal também transmite partidas da Copa Sul-americana.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Como as equipes chegam ao jogo?

Com derrota fora de casa no jogo de ida, os equatorianos precisam então da vitória a qualquer custo para conseguirem avançar na Libertadores. Se devolverem o placar de 1 a 0, a disputa será decidida nos pênaltis. No entanto, triunfo por dois gols ou mais de diferença, garante a classificação. Por fim, qualquer derrota culmina na eliminação do clube no torneio.

Já o clube chileno, chega ao confronto precisando apenas empatar o duelo para se classificar. Com a vitória por 1 a 0 na ida, o clube garantiu a vantagem do empate, mas só perde a classificação se sofrer um revés no confronto desta terça (16). Em caso de derrota pelo placar mínimo, decisão então fica para os pênaltis.

Onde será Independiente del Valle x Unión Española?

Marcado para esta terça, dia 16 de março, o jogo de volta entre Independiente del Valle e Unión Española será realizado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partir das 21h30 (horário de Brasília), a bola então rola para as equipes.

Tabela e onde assistir jogos da 2ª fase da Libertadores 2021

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Bolívar x M. Wanderers – 19h15 – Fox Sports

Independente Del Valle x Únion Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Quarta

Libertad x Univ. Católica – 19h15 – Fox Sports

San Lorenzo x Univ. do Chile – 21h30 – Fox Sports

Junior x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta

Atlético Nacional x Guaraní – 21h30 – Facebook

