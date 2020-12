Invicto na Libertadores, Palmeiras abre quartas de final contra Libertad

O Palmeiras inicia nesta terça-feira (8), sua busca por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Às 21h30, a equipe enfrenta o Libertad, no Defensores del Chaco, em partida válida pelos jogos de ida das quartas de final.

Onde assistir Libertad x Palmeiras na Libertadores?

Palmeiras x Libertad será a aposta do SBT para esta rodada da Libertadores. A emissora exibirá o confronto da TV aberta, às 21h30. Téo José narra o confronto, mas com comentários de Mauro Beting e do ex-jogador e técnico Jorginho.

No entanto, o jogo também terá transmissão da TV fechada. A Fox Sports exibirá a partida do Palmeiras na Libertadores.

+ Líder, São Paulo pode abrir sete pontos de diferença para vice

Como o Palmeiras chega às quartas de final da Libertadores?

O Alviverde eliminou nas oitavas o Delfín, do Equador. Logo depois de sofrer com vários desfalques por conta da Covid-19, quem estará fora do confronto de hoje será o treinador Abel Ferreira. O português testou positivo para o vírus, e então cumpre isolamento. Com um bom início de trabalho do atual técnico, a equipe paulista perdeu apenas um confronto, dos últimos 14, e segue invicta nesta Libertadores.

O Libertad eliminou na fase anterior da Libertadores, o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Logo depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1, em casa, os paraguaios ainda venceram o jogo da volta, por 2 a 0. Atualmente, o clube está em quarto lugar em seu campeonato nacional.

Escalações:

Palmeiras:

GOL – Weverton;

DEF – Viña, Gustavo Gomez, Luan e Gabriel Menino;

MEI – Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga;

ATA – Scarpa, Veron e Rony.

Libertad:

GOL – Martín Silva;

DEF – Ivan Piris, Luis Cardozo, Adorno e Bocanegra;

MEI – Cáceres, Campuzano, Mejía e Bareiro;

ATA – Óscar Cardozo e Sebástian Ferreira.

Outros jogos da Libertadores

Nesta quarta-feira (9), Santos e Grêmio fazem o duelo brasileiros das quartas da Libertadores. As equipes se enfrentam às 19h15, na Vila Belmiro, mas com transmissão única da Fox Sports.

Outra partida do dia 9, é o confronto entre Boca Junior e Internacional, mas válido ainda pelas oitavas de final. O duelo de ida, que aconteceria no dia 25 de novembro, foi adiado devido à morte do ídolo argentino, Diego Maradona. Por isso, o confronto ocorreu na semana passada, 2 de dezembro, e a volta acontece amanhã. No primeiro duelo, o Boca venceu por 1 a 0, no Beira-rio. O segundo e decisivo jogo, será às 21h30, no La Bombonera.

Na quinta-feira (10), River Plate recebe o Nacional, às 21h30, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.