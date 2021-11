Jogo do Corinthians feminino hoje: onde assistir ao vivo e horário – 13/11

Pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina 2021, o Corinthians enfrenta o Alianza Lima neste sábado, 13, no horário das 19h45. O confronto ocorre no Estádio Arsenio Enrico, no Paraguai, mas terá transmissão ao vivo no Brasil. Saiba então onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje, ao vivo.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje?

O jogo do Corinthians x Alianza Lima nas quartas de final da Libertadores Feminina 2021 terá transmissão da TV fechada e internet. Detentor dos direitos de transmissão, o Grupo Disney exibe o duelo ao vivo no Fox Sports e na plataforma streaming do Star+.

No entanto, para quem quiser acompanhar na internet, o Facebook Watch da Conmebol Libertadores irá apresentar o confronto ao vivo e grátis para os torcedores.

Data: 13 de novembro 2021

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai

Horário: 19h45 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje: Star+, Fox Sports e Facebook Watch

Corinthians em busca do título da Libertadores

As meninas do Timão chegam às quartas de final, logo depois de garantir o primeiro lugar do Grupo D. A equipe alvinegra conquistou nove pontos na primeira fase, com três jogos e três vitórias. O clube ainda fez 11 gols e levou apenas um até então.

Por outro lado, a equipe peruana ficou na segunda posição do Grupo C. O clube conquistou seis pontos e ficou somente atrás da equipe do Deportivo Cali. Quem vencer o confronto do jogo do Corinthians x Alianza Lima hoje, encara quem passar do duelo entre Deportivo Cali x Nacional.

Provável escalação da partida

Na busca pela vaga na semifinal da Libertadores Feminina, os dois clubes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco. Veja abaixo as possíveis escalações do jogo do Corinthians x Alianza Lima hoje, que terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV fechada e internet.

Corinthians: Natascha; Katiuscia, Pardal, Giovanna Campiolo, Yasmim; Ingryd, Diany, Gabi Portilho, Cacau, Grazi e Jheniffer.

Alianza Lima: Del Carpio; Chuquival, Miranda, Reyes, Riascos; Garcia, Martínez, Dorador, Lúcar, Tristán e Bonila.

