Jogo do Corinthians feminino hoje ao vivo na Libertadores Feminina 2022

O Corinthians busca a primeira vitória na Libertadores Feminina depois de perder para o Deportivo Cali na rodada de estreia. Pelo grupo A neste domingo, o elenco disputa com o Always Ready às 19h15 (horário de Brasília). O jogo do Corinthians feminino hoje é válido pela segunda rodada da competição.

O confronto será no Estádio Chillogallo, no Equador, por isso saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje ao vivo vai passar no SporTV, Facebook e Pluto TV, às 19h15 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Com exclusividade, o canal do SporTV passa todas as emoções do jogo do Corinthians na Libertadores Feminina ao vivo para todo o país. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir através do serviço de streaming gratuito Pluto TV, ou no próprio Facebook Watch da Libertadores, seja pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Como está o Corinthians na Libertadores Feminina 2022

O time feminino do Corinthians não teve a estreia que gostaria na Libertadores Feminina. Atual campeão, o elenco foi derrotado pelo Deportivo Cali na primeira rodada do grupo A, dentro “de casa”. Como todos os jogos acontecem no Equador, existem apenas o mando de campo.

O elenco aparece na terceira posição do grupo sem pontos marcados. Como marcou um gol na primeira rodada, então tem a vantagem em cima do próprio Always Ready, oponente neste domingo. Se vencer a rodada, aí poderá brigar com os outros dois rivais no grupo para ocupar a liderança.

O Always Ready, enquanto isso, vem na última posição da tabela também sem pontos conquistados. O elenco perdeu o jogo para o Olimpia na rodada passada e, por isso, terá de vencer neste domingo se quiser uma vaga na próxima fase da competição feminina.

Segundo a escalação do jogo passado do Corinthians, essa deve ser o time para este domingo.

Escalação do Corinthians hoje: Paty; Diany, Giovanna, Erika, Yasmim; Gabi, Luana, Juju; Gabi Portilho, Vic Albuquerque e Jheniffer.

Corinthians campeão brasileiro feminino 2022

Além de disputar o Campeonato Paulista Feminino e a Libertadores, o Corinthians consagrou-se campeão no Brasileirão em 2022.

Na final, o alvinegro enfrentou o Internacional. No primeiro jogo o empate em 1 a 1 deixou tudo em aberto para o segundo confronto. Na Neo Química Arena, em setembro, a vitória por 4 a 1 deu ao Timão o título brasileiro para a alegria dos torcedores.

Este é o quarto título brasileiro do clube paulista, onde os outros anos foram 2018, 2020 e 2021 e por fim 2022.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos.



