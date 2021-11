Jogo do Corinthians x Santa Fe feminino ao vivo e horário da final (21/11)

Corinthians e Santa Fe se enfrentam neste domingo, 21 de novembro, na final da Libertadores Feminina 2021. As equipes jogam no Estádio Parque Central, no Uruguai, a partir das 20 horas. Saiba então onde assistir o jogo do Corinthians x Santa Fe feminino ao vivo, partida que terá transmissão da TV fechada e internet.

Onde assistir jogo do Corinthians x Santa Fe feminino ao vivo?

Para esta temporada, o Grupo Disney adquiriu os direitos de transmissão das partidas da Libertadores Feminina 2021 e irá transmitir a final na FOX Sports. No entanto, outra opção para os torcedores será acompanhar pelo Facebook Watch da Conmebol, que transmite os confrontos.

Data: 21 de novembro 2021

Horário: 20 horas horário de Brasília)

Local: Estádio Parque Central – Montevidéu (Uruguai)

Assistir jogo do Corinthians x Santa Fe feminino ao vivo: Fox Sports e Facebook Watch

Corinthians feminino busca o tri da Libertadores

O time Alvinegro tem a possibilidade de conquistar a América pela terceira vez. Isso porque, as Brabas venceram o torneio em 2019, mas também ergueram a taça em 2017, mas em parceria com a equipe do Audax.

Com a classificação para a final da Libertadores 2021, o Corinthians pode também fazer história no futebol brasileiro feminino. A equipe é a atual vencedora do Campeonato Brasileiro – derrotou o Palmeiras na decisão. No entanto, o clube também disputa o título do Campeonato Paulista com o São Paulo.

Em caso de vitória no Estadual e no torneio internacional, o Corinthians se torna então o primeiro clube tupiniquim a ter uma Tríplice Coroa no futebol feminino.

Qual a escalação de Corinthians x Santa Fe ?

Em busca do título, as duas equipes vão com força máxima para o confronto único da final da Libertadores Feminina. Veja então abaixo quais as prováveis equipes titulares para o confronto:

Corinthians: Kemelli; Poliana, Giovanna Campiolo, Pardal e Yasmin; Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho e Tamires; Adriano e Victória Albuquerque.

Santa Fe: Tapia; Gutierrez, Rangel, Ramos e Acosta; Peña, Gauto e Salazar; Celis, Chacon e Guarecuco.