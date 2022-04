Jogo do Flamengo cancelado: partida no Peru é adiada

O jogo entre Sporting Cristal e Flamengo nesta terça-feira, 5 de abril, pela Libertadores foi cancelado. Após a onda de protestos devido ao aumento do preço dos combustíveis, o Governo Peruano decidiu suspender a partida da Libertadores. Entenda a seguir porque o jogo do Flamengo cancelado.

Jogo do Flamengo cancelado? Por que o jogo do Flamengo foi adiado?

O Governo Peruano divulgou no comecinho da noite desta terça-feira, 5 de abril de 2022, que o jogo do Flamengo foi cancelado. A equipe carioca enfrentaria o Sporting Cristal pela primeira rodada do grupo H na Libertadores, a partir das 21h30, horário de Brasília.

De acordo com o portal GE, o próprio governo vetou a realização do jogo em Lima. O clube brasileiro enfrentaria o Sporting Cristal mas, por conta do estado de emergência decretado pelo presidente Pedro Castillo após os protestos pelo aumento do preço do combustível, o Instituto Peruano do Esporte decidiu cancelar o evento.

O estado de emergência no Peru foi decretado na última segunda-feira pelo então presidente Pedro Castillo, após os graves atos no país, determinando toque de recolher para toda a população.

Desde o começo da manhã nesta terça-feira, houve a dúvida sobre a realização ou não da partida da Libertadores entre o Governo Peruano e a Conmebol.

Segundo o portal GE, a Conmebol chegou a cogitar o jogo de portões fechados, mas as autoridades não aceitaram o acordo e, por isso, no começo da noite nesta terça-feira, decidiram suspender o jogo do Flamengo hoje na Libertadoers.

O Instituto Peruano do Esporte, entretanto, se pronunciou sobre o caso em nota. Confira a seguir, em trecho extraído das redes sociais do IPD.

Conmebol se pronuncia sobre suspensão do jogo do Flamengo

Após o Governo Peruano adiar o jogo do Flamengo na Libertadores, a Conmebol se pronunciou através de post nas redes sociais. A entidade informou que, por determinação das autoridades peruanas, a partida não poderá ser realizada.

O Flamengo e o Sporting Cristal, por outro lado, não se pronunciaram.

“Por determinação das autoridades peruanas, a partida entre Sporting Cristal e Flamengo pela CONMEBOL Libertadores está suspensa. Novos local, data e horário serão informados em breve pela CONMEBOL”.

🇵🇪⚽️🇧🇷 Por determinação das autoridades peruanas, a partida entre @ClubSCristal e @Flamengo pela CONMEBOL #Libertadores está suspensa. 📌 Novos local, data e horário serão informados em breve pela CONMEBOL. pic.twitter.com/e2y3IL9D19 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 5, 2022

Quando o Flamengo vai jogar?

Com a suspensão da partida na Libertadores pela primeira rodada, a partida deverá ser remarcada em uma nova data pela própria Conmebol.

Na fase de grupos, seis rodadas são disputadas entre as quatro equipes onde, ao fim da primeira fase, somente duas avançam para as oitavas de final. Por isso, o jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal deve ser realizado após a realização de todas as cinco rodadas, para não atrapalhar o andamento da competição.

Além disso, o calendário do futebol em 2022 já está comprometido por conta da Copa do Mundo no Catar, realizada em novembro e dezembro deste ano.

