Site do Facebook transmite a partida do Flamengo hoje. Foto: Reproduão / Pixabay

Rede social transmite de graça o jogo do Flamengo com imagens

Jogo do Flamengo hoje no Facebook: como assistir no celular e pela TV

O Flamengo enfrenta o Universidad Católica nesta quinta-feira, 28 de abril de 2022, pela terceira rodada da Libertadores no grupo H, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo. O torcedor pode acompanhar a partida de diferentes maneiras, incluindo as redes sociais. A seguir, saiba como assistir o jogo do Flamengo hoje no Facebook.

Jogo do Flamengo hoje onde assistir?

O jogo do Flamengo hoje será transmitido no canal ESPN, Star + e no Facebook, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o jogo vai passar na emissora da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O mesmo acontece com o Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) por diferentes valores.

Para ver de graça os melhores lances da partida, o Facebook é a opção. A rede social disponibiliza de graça as imagens do confronto através do Facebook Watch, nova plataforma de transmissão. Basta entrar com o seu login e senha no site, procurar a aba do Watch e curtir ao vivo como e onde quiser.

ESPN = Claro: 70, 570 / Sky: 198, 598 / Oi: 112 / Vivo: 570, 462, 875, 44, 346

Star + = www.starplus.com

Facebook = www.facebook.com/watch

Jogo do Flamengo no Facebook pelo celular e computador

A rede social pode ser encontrada facilmente no celular. Você pode conectar-se pelo Facebook através do navegador ou, então, pelo próprio aplicativo do Facebook.

Basta abrir o aplicativo na Apple Store ou Google Play, ir até a aba do Watch (indicando o botão play) no menu principal da rede social, buscar por Conmebol Libertadores e pronto, você consegue assistir de graça o jogo.

Pelo computador o sistema é o mesmo.

É só acessar o site do Facebook (www.facebook.com), ir na aba Watch, procurar por Conmebol Libertadores e selecionar o jogo que gostaria de assistir. Você também pode seguir a página e, assim, receber direto as transmissões em sua timeline.

A plataforma está disponível nos navegadores Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge e Opera.

Como assistir o Facebook na TV?

Para os torcedores que gostam de assistir os jogos na TV, o Facebook Watch também está disponível.

A primeira opção é baixar o aplicativo do Facebook Watch no seu televisor através da loja de aplicativos da plataforma. Assim que terminar o download, entre no aplicativo e, na aba do lado esquerdo, aperte em Entrar e, em seguida, aperte em Continuar.

Um código de oito dígitos será mostrado em seu televisor, guarde-o. Através do computador ou celular, você deve acessar www.facebook.com/device e colocar o código de oito dígitos que apareceu na sua TV.

Após clicar em Continuar, você já estará conectado ao Facebook Watch na sua Smart TV. A plataforma está disponível também no Chromecast, Android TV, Oculus TV, Hisense VIDAA TV, Apple TV, Amazon Fire TV, e Consoles de jogos. Outra opção é utilizar o cabo HDMI, conectando o seu computador na televisão de maneira direta.

Jogos da Libertadores no Facebook hoje

Além do jogo do Flamengo, outros dois confrontos da terceira rodada na Libertadores também serão transmitidos nesta quinta-feira para todo o Brasil.

Trata-se dos jogos entre Olimpia e Colón de um lado, e Always Ready e Deportivo Cali do outro. O primeiro tem início às nove da noite, enquanto o segundo vai começar a partir das onze horas da noite. Os dois estarão disponíveis no Facebook Watch para todo o público.

Confira a seguir quais são os jogos de hoje na Libertadores.

Universidad Católica x Flamengo

Horário: 19h

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Las Condes, no Chile

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Olimpia x Colón

Horário: 21h

Local: Estadio Defensores del Chaco

Onde assistir: Facebook

Always Ready x Deportivo Cali

Horário: 23h

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir: ESPN 4, Star + e Facebook

