Bandeira do Flamengo - Foto: Getty Images

Olimpia e Flamengo disputam as oitavas de final da competição nesta quinta-feira

Jogo do Flamengo hoje vai passar no SBT? Como assistir ao vivo (10/8)

O Flamengo joga contra o Olimpia na noite desta quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, para saber quem será o último classificado para as quartas de final da Libertadores. Com início às 21h, veja onde assistir hoje.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O SBT não transmite na TV aberta o jogo do Flamengo hoje por que a emissora não possui direitos de transmissão da Libertadores. O campeonato pertence à Globo, portanto é o único canal aberto que pode exibir os duelos desde a fase de grupos até a final.

Para assistir a partida entre Olimpia e Flamengo o torcedor deve sintonizar a ESPN, disponível em operadoras por assinatura, com narração de Paulo Andrade e comentários de Gian Oddi e Zinho. Quem é assinante Star Plus pode acompanhar a retransmissão no aplicativo do celular.

O Defensores del Chaco está localizado em Asunción, no Paraguai, com capacidade para 42 mil torcedores. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e o favorito no duelo desta quinta-feira.

Relembre quantas Libertadores o Flamengo tem

Quem são os classificados para as quartas de final da Libertadores?

Boca Juniors, Deportivo Pereira, Palmeiras, Bolívar, Internacional e Fluminense estão classificados para as quartas de final da Libertadores, com as duas últimas vagas a serem decididas nesta quinta-feira. A etapa decisiva da Conmebol será disputada entre 22 a 31 de agosto.

O atual campeão Flamengo vai enfrentar o Olimpia nesta quinta enquanto o Racing, líder do seu grupo, disputará a última rodada contra o Atlético Nacional. Oitavas de final, quartas e a semifinal são disputadas em ida e volta, com exceção da final jogada em partida única desde 2018.

A final da Libertadores está marcada para 04 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quartas de final:

22 até 31 de agosto

Atlético Nacional ou Racing x Boca Juniors (1)

Deportivo Pereira x Palmeiras (2)

Bolívar x Internacional (3)

Fluminense x Flamengo ou Olimpia (4)

Semifinal:

27 de setembro até 04 de outubro

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

Final:

04 de novembro, no Maracanã

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

