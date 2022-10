Horário e onde ver a final da Libertadores 2022 ao vivo

Chegou a hora de descobrir quem será o campeão da Libertadores 2022. Neste sábado (29/10), Flamengo e Athletico-PR disputam o título às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, no Uruguai, em confronto que promete acelerar os corações. Dessa maneira, saiba onde ver a final da Libertadores hoje.

Horário da final da Libertadores hoje

O primeiro jogo da final da Libertadores 2022 hoje vai começar às 17 horas (Horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Onde assistir a final da Libertadores 2022 hoje ao vivo?

O jogo entre Flamengo e Athletico-PR hoje terá transmissão ao vivo dos canais SBT, na TV aberta, ESPN e Conmebol TV, em operadoras por assinatura, e também da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário, cidade de Montevidéu, no Uruguai

TV: SBT, ESPN e Conmebol TV

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Online: para assistir pelo celular é só sintonizar o streaming Star+, se for assinante, ou o site do SBT (www.sbt.com.br) de graça e ao vivo.

Veja também: Quando o Palmeiras pode ser campeão brasileiro? Confira a data exata

Prováveis escalações de Flamengo x Athletico PR

De acordo com o portal ESPN, confira quais podem ser as prováveis escalações dos times na final.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Fernandinho, Erick, Alex Santana; Cuello, Pablo e Vitinho.

Leia também: Luta de Anderson Silva x Jake Paul: horário e onde assistir ao vivo na TV

Tem prorrogação na final da Libertadores?

Sim, tem prorrogação na final da Libertadores em 2022. Se a partida entre Flamengo e Athletico PR terminar empatada no tempo regular, aí o tempo extra entra em cena.

Serão dois tempos de 15 minutos cada, onde as equipes terão a oportunidade de disputar em campo pela vitória na final. Mas a igualdade no placar persistir, aí a disputa de pênaltis é quem definirá o grande campeão da Libertadores em 2022.

A Conmebol, entretanto, decidiu manter a prorrogação somente na final. Nas oitavas, quartas e semifinal o gol fora de casa não é critério de desempate, assim como o empate no resultado do tempo normal vai direto para a disputa de penalidades.

No ano passado, em 2021, o Palmeiras foi campeão ao vencer o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.

Como vem Flamengo e Athletico PR?

Campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o Flamengo entra em campo neste sábado com todo o gás necessário. Na última terça-feira, o elenco venceu o Santos pelo Brasileirão e, agora, terá mais um grande desafio na temporada. Em busca do tricampeonato, o Rubro-Negro promete 100% da escalação titular para trazer ao Rio de Janeiro a valiosa taça em prata.

Na Libertadores, o elenco cario terminou em primeiro lugar no grupo H com 16 pontos, em cinco vitórias e um empate. Depois, venceu o Tolima em goleada nas oitavas, o Corinthians nas quartas e o Velez na semifinal.

Do outro lado, o Athletico disputa apenas a sua segunda final da Libertadores em toda a história. O clube paranaense mantém a confiança depois de trilhar belo caminho até a decisão da temporada. No meio da semana o time perdeu para o Palmeiras, mas utilizou reservas no Brasileirão.

Pelo grupo B, garantiu-se em segundo lugar com 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Nas oitavas de final reencontrou o Olimpia, onde conquistou a classificação até a próxima fase. Nas quartas venceu o Estudiantes e por fim, na semifinal, ganhou do Palmeiras, atual campeão.

Acompanhe as últimas notícias Libertadores no DCI