Jogos de hoje pela Libertadores, terça-feira (28/06)

Oitavas de final tem início nesta terça-feira, 28 de junho, com transmissão ao vivo

São três os jogos de hoje pela Libertadores nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, nas oitavas de final. Cada um dos confrontos possui transmissão, seja pela televisão ou online, onde o torcedor pode curtir de pertinho o seu time do coração. Pela primeira rodada, os vencedores garantem vantagem em caso de vitória até o jogo de volta. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje e onde assistir.

Quais são os jogos de hoje pela Libertadores?

Nas oitavas de final, são três os jogos de hoje pela Libertadores nesta terça-feira. Com início a partir das 19h15 (horário de Brasília), os jogos de ida prometem muita disputa.

Na abertura da rodada, o Atlético Mineiro visita o Emelec em Guayaquill, no Equador, em busca dos três pontos para garantir a vantagem. Depois, é a hora do Athletico Paranaense entrar em campo para enfrentar o Libertad, do Paraguai.

Por fim, o clássico sul-americano de Corinthians e Boca Juniors terá muita rivalidade em campo, assim como aconteceu na fase de grupos. A partida tem transmissão ao vivo pela TV aberta e também online, para não perder nenhum lance.

Saiba quais são os jogos de hoje pela Libertadores e onde assistir.

Emelec x Atlético MG

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Estádio: Estádio George Capwell, em Guayaquill, Equador

Onde assistir: ESPN e Star +

Athletico PR x Libertad

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: ESPN e Star +

Corinthians x Boca Juniors

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT, Conmebol TV, Site do SBT e SBT Vídeos

Como funciona as oitavas da Libertadores?

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Libertadores. Realizado no sistema de dois jogos, ida e volta, cada elenco tem a oportunidade de jogar em casa uma vez, onde sempre o primeiro colocado na fase de grupos garante a vantagem de decidir em casa.

É através de sorteio da Conmebol que os confrontos das oitavas são definidos. Não há regras nesta fase, ou seja, equipes do mesmo país ou até do mesmo grupo podem se enfrentar. Além disso, não tem gol fora de casa nas oitavas da Libertadores.

Por isso, em caso de empate na soma dos dois jogos, a disputa de pênaltis tem início.

Chaveamento da Libertadores 2022

Além dos confrontos das oitavas, a Conmebol também já definiu o chaveamento da fase final, ou seja, o caminho que cada elenco terá pela frente se quiser chegar até a final da Libertadores 2022.

Isso faz com que a Conmebol não realize um novo sorteio para as quartas de final. Até a grande final, é importante ressaltar que o gol fora de casa segue não sendo utilizado como critério de desempate.

Assim que as oitavas de final terminarem, o encontro das equipes será feito a partir do chaveamento:

Athletico PR ou Libertad X Fortaleza ou Estudiantes (S1)

Cerro Porteño ou Palmeiras X Emelec ou Atlético MG (S2)

Tolima ou Flamengo X Corinthians ou Boca Juniors (S3)

Talleres ou Colón X Vélez ou River Plate (S4)

As semifinais vão acontecer entre S1 x S2, e do outro lado S3 x S4, também em jogos realizados em duas mãos. Novamente, o time de melhor campanha entre os dois decidirá em casa.