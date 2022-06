Que horas é o jogo do Corinthians hoje na Libertadores (28/6)

Para não perder nenhum lance do clássico, saiba que horas é o jogo do Corinthians hoje. Pela partida de ida nas oitavas de final da Libertadores, o Timão enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, 28 de junho, na Neo Química Arena, na capital paulista. Com transmissão ao vivo na TV aberta, saiba todas as informações a seguir do jogo.

Esta é a terceira vez que as equipes disputam na temporada. Pela fase de grupos, o Corinthians venceu o primeiro jogo e os dois empataram na volta, pelo grupo E.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje na Libertadores?

O jogo do Corinthians hoje na Libertadores vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

Diretamente da Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, no Brasil, o confronto das oitavas de final é o último a ser realizado na rodada desta terça-feira, 28 de junho de 2022.

A casa do Timão promete estar lotada com torcedores alvinegros, além de visitantes argentinos, conhecidos por seu amor incondicional e a companhia onde quer que o time esteja.

A capacidade da Arena é de 40 mil torcedores, com ingressos vendidos para todos os grupos.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje na Libertadores vai passar no SBT, na tv aberta, e na Conmebol TV, pela tv fechada, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, o canal do SBT vai exibir as emoções do clássico sul-americano ao vivo e sem pegar nada. A narração vai ser de Téo José com comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. Já o canal da Conmebol está disponível somente nas operadoras da Claro, Sky e Direct TVGO.

Se preferir pode assistir online através do site do SBT ou aplicativo de graça.

Data: 27/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, na capital paulista

Arbitragem: Roberto Tobar

Onde assistir: SBT, Conmebol TV, Site do SBT

Provável escalação do Corinthians x Boca Juniors

O técnico Vitor Pereira não poderá contar com Paulinho, Maycon, Ruan e Cantillo por suspensão. Para o confronto desta terça, o português terá de quebrar a cabeça para substituir os atletas em campo.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Raul, Lucas Piton; Roni, Du Queiroz, Gustavo Mantuan; Giuliano, Willian e Roger Guedes.

Do outro lado, o time do Boca não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Por isso, o comandante Sebastián Battaglia não terá problemas para escalar.

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Fabra, Rojo, Izquierdoz, Advíncula; Varela, Zeballos, Fernández, Romero; Villa e Benedetto.

