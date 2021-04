Libertad x Atlético Nacional: como assistir e horário do jogo hoje [7-4]

Libertad e Atlético Nacional se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores 2021. Quem avançar do confronto, garante vaga na fase de grupos. O primeiro duelo entre as equipes ocorre no Estádio Defensores del Chaco, com o mando de campo dos paraguaios. Já no dia 14, os colombianos recebem o confronto no Atanasio Girardot. Saiba então como assistir ao vivo a partida.

Como assistir ao vivo Libertad e Atlético Nacional?

O canal de tv por assinatura, Fox Sports, transmite o jogo com exclusividade para todo o país, a partir das 19h15 (horário de Brasília) na tv fechada. No entanto, a transmissão do canal da Disney será a única opção de para assistir o confronto, visto que não será exibido na tv aberta brasileira.

Onde e quando será Libertad e Atlético Nacional?

O Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, recebe o confronto de ida entre Libertad e Atlético Nacional, nesta quarta-feira, 7 de abril. A bola rola então às 21h30 (horário de Brasília). Já no dia 14, o duelo ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, também às 21h30.

O Libertad chega para o jogo logo depois de derrota para seu rival Olímpia, pelo Campeonato Paraguaio, por 1 a 0. Na competição, a equipe está em terceiro lugar. Já na Copa Libertadores, os paraguaios entraram a partir da segunda fase e eliminaram a Universidad de Quito, ao vencer o primeiro jogo por 1 a 0, mas empatar o segundo em 2 a 2.

Por outro lado, o Atlético Nacional lidera o Campeonato Colombiano com 31 pontos. Na última rodada, passou pelo Envigado, ao vencer por 3 a 0. No torneio continental, assim como o Libertad, o clube entrou a partir da segunda fase. No entanto, encarou o Guaraní-PAR e passou sem muitas dificuldades, vencendo os dois jogos por 2 a 0 e 3 a 0.

Jogos da 3ª fase preliminar da Libertadores

San Lorenzo x Santos – 21h30

Quarta

Libertad x Atlético Nacional – 21h30

Quinta

Bolívar x Junior Barranquilla – 21h30

Sexta

Independiente Del Valle x Grêmio – 19h15

